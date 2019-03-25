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"Эротическое кино?" Регина Тодоренко в купальнике заинтриговала новостями

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.03.2019 - 13:27
"Эротическое кино?" Регина Тодоренко в купальнике заинтриговала новостями
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая заставила поклонников теряться в догадках

Регина Тодоренко не перестает удивлять своей энергичностью и неуемной творческой активностью. Не успела она вернуться из Дубае, где не только отдыхала с сыном Михаилом, но и усиленно работала, как приступила к реализации новых, интересных проектов. Телеведущая решила побаловать поклонников закулисными кадрами и показала в InstaStories свою гримерку и декорации, в которых ей довелось сниматься. Стоит отметить, что антураж некоторых локаций был по истине "королевским"!

Так, шоувумен провела экскурс по студии, где проходят ее новые секретные съемки, о которых Регина пообещала рассказать попозже.

"Моя гримерка. В этом месяце я сделаю тур по моим гримеркам. Такого еще небыло!" - заявила тлеведущая на камеру, попутно сверкнув своим безупречным естественным макияжем.

&quot;Эротическое кино?&quot; Регина Тодоренко в купальнике заинтриговала новостями

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Она также показала огромную резную кровать с блестящими шторами-балдахинами и изысканное трюмо, винтажный шкаф, а также предложила поклонникам угадать, что же можно снимать в таком пикантном антураже. Чуть поодаль в огромном зале стояло фортепиано.

&quot;Эротическое кино?&quot; Регина Тодоренко в купальнике заинтриговала новостями

&quot;Эротическое кино?&quot; Регина Тодоренко в купальнике заинтриговала новостями

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Как думаете, что мы снимает? Эротическое кино? Нет, ошибаетесь! Фортепианный вечер? Да нет!" - сразу же отмела первые логичные варианты ответа знаменитость.

Сама же звезда решила продемонстировать не только впечатляющие декорации, но и показать, как она одета. Регина предстала перед камерой белом купальнике и халате нараспашку.

"Мы снимаем красивые купальники и кое-что еще. Вы вскоре это увидите", - заинтриговала она.

&quot;Эротическое кино?&quot; Регина Тодоренко в купальнике заинтриговала новостями

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Кстати, через три месяца после родов молодая мама рискнула раздеться до купальника и устроила пляжную фотосесиию в солнечном Дубае.

Кроме того, Тодоренко призналась, что обзавелась собственной пианисткой, которой оказалась… ее мама Ирина!

&quot;Эротическое кино?&quot; Регина Тодоренко в купальнике заинтриговала новостями

Фото: мама Регины Тодоренко, Ирина (instagram.com/reginatodorenko)

"А еще у меня прикреплена в райдер профессиональная пиантистка. Тоесть мама в райдере", - показала она родительницу, которая увлеченно играла на пианино.

Напомним, что Регина Тодоренко засветила стильный повседневный look, в котором гуляла в ОАЭ.

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Новости Украины Регина Тодоренко
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