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"Еротичне кіно?" Регіна Тодоренко в купальнику заінтригувала новинами

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2019 - 13:27
"Еротичне кіно?" Регіна Тодоренко в купальнику заінтригувала новинами
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча змусила шанувальників губитися в здогадах

Регіна Тодоренко не перестає дивувати своєю енергійністю і невгамовною творчою активністю. Не встигла вона повернутися з Дубаї, де не тільки відпочивала з сином Михайлом, але і посилено працювала, як приступила до реалізації нових, цікавих проектів. Телеведуча вирішила побалувати шанувальників закулісними кадрами і показала в InstaStories свою гримерку і декорації, в яких їй довелося зніматися. Варто відзначити, що антураж деяких локацій був по істині "королівським"!

Так, шоувумен провела екскурс по студії, де проходять її нові секретні зйомки, про які Регіна пообіцяла розповісти пізніше.

"Моя гримерка. У цьому місяці я зроблю тур по моїм гримерним. Такого ще не було!" - заявила тлеведущая на камеру, попутно похвалившись своїм бездоганним природним макіяжем.

&quot;Еротичне кіно?&quot; Регіна Тодоренко в купальнику заінтригувала новинами

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Вона також показала величезне різьблене ліжко з блискучими шторами-балдахінами і вишукане трюмо, вінтажну шафу, а також запропонувала шанувальникам вгадати, що ж можна знімати в такому пікантному антуражі. Трохи віддалік у величезному залі стояло фортепіано.

&quot;Еротичне кіно?&quot; Регіна Тодоренко в купальнику заінтригувала новинами

&quot;Еротичне кіно?&quot; Регіна Тодоренко в купальнику заінтригувала новинами

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Як гадаєте, що ми знімає? Еротичне кіно? Ні, помиляєтесь! Фортепіанний вечір? Та ні!" - відразу ж відкинула перші логічні варіанти відповіді знаменитість.

Сама ж зірка вирішила продемонструвати не тільки вражаючі декорації, але і показати, як вона одягнена. Регіна постала перед камерою у білому купальнику і халаті.

"Ми знімаємо красиві купальники і дещо ще. Ви незабаром це побачите", - заінтригувала вона.

&quot;Еротичне кіно?&quot; Регіна Тодоренко в купальнику заінтригувала новинами

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

До речі, через три місяці після пологів молода мама ризикнула роздягнутися до купальника і влаштувала пляжну фотосесіію в сонячному Дубаї.

Крім того, Тодоренко зізналася, що обзавелася власною піаністкою, якою виявилася... її мама Ірина!

&quot;Еротичне кіно?&quot; Регіна Тодоренко в купальнику заінтригувала новинами

Фото: мама Регіни Тодоренко, Ірина (instagram.com/reginatodorenko)

"А ще у мене прикріплена в райдер професійна піантістка. Тобто мама в райдері", - показала вона жінку, яка захоплено грала на піаніно.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко засвітила стильний повсякденний look, в якому гуляла в ОАЕ.

"Дуже хочу згрішити": Тодоренко в Дубаї зізналася у своїй величезній слабкості Регіна Тодоренко в одному халаті оголила стрункі ніжки
Новини України Регіна Тодоренко
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