Похудевшая Тодоренко блеснула стильным повседневным образом в Дубае

Телеведущая отметила, что ее поездка в ОАЭ удалась
Экс-звезда "Орла и Решки", ведущая Регина Тодоренко, которая поразила поклонников невероятным похудением после родов, сейчас отдыхает в теплом Дубае вместе с маленьким сыночком Михаилом. Молодая мама, которая не стала засиживаться в декрете, а уже активно занимается рабочими проектами, призналась, что эта поездка явно удалась.
На своей странице в Instagram телезвезда поделилась снимком, на котором она позирует на фоне дубайских небоскребов. При этом Регина продемонстрировала удобный и стильный повседневный образ, который отлично подходит для прогулок. Она примерила джинсы и белую футболку, а на случай ветра набросила розовую ветровку. На ногах у нее красуются белые кроссовки, которые сейчас в тренде.
Дополняют "лук" солнцезащитные очки и счастливая улыбка Тодоренко.
"Не хочу быть навязчивой, но поездка в мой новый город удалась", - отметила супруга Влада Топалова.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Пользователям сети очень понравился эффектный аутфит ведущей и они поспешили оставить множество восхищенных комментариев.
Напомним, ранее Регина Тодоренко рассказала о необычных приключениях в Дубае.
Кстати, Регина Тодоренко взбудоражила сеть рассуждениями о детях и карьере.