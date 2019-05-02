Эпатажная MARUV засветила аппетитные формы в бикини

Певица поделилась провокационными кадрами
Известная певица MARUV (она же Анна Корсун) с удовольствием совмещает отдых и работу. Это легко организовать, если выступления запланированы на одном из популярнейших мировых курортов – в Дубае. Девушка не так давно отдохнула в ОАЭ в компании мужа и подруги, которая живет в Эмиратах, и пообещала вернуться вновь. Перед вечерним перформансом она решила набраться сил и весело провести время в дружеской компании. Певица не упускает возможности позагорать на пляже и щеголяет в черном купальнике, демонстрируя на камеру свои формы. В разделе InstaStories артистка засветила горячие кадры, на которых хвастается экстремальным декольте и даже исполняет тверк.
Звезда спрятала глаза за солнечными очками и похоже, решила обойтись без косметики. Она надела на голову панамку, которая защитила ее волосы от палящего солнца. Для пляжного отдыха Анна выбрала черный классический купальник-бикини.
Певица со свойственным ей юмором подписала кадр, снятый со спины, на котором хорошо видна ее аппетитная пятая точка.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
"Курочка гриль на пляже", - отметила она забавный пляжный кадр английскими буквами.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
MARUV признается, что хоть и следит за питанием, но может позволить себе съесть на ночь что-то вкусненькое. Впрочем, певица не любит шоколад, исключила из рациона мясо, рыбу, помидоры и картошку. Она отмечает, что ее вес постоянно колеблется – артистка может как быстро сбросить лишние кило, так же молниеносно и набрать их.
Напомним, что Анна Курсун удивила поклонников сменой имиджа – она предстала перед зрителями с длинными волосами и в довольно сдержанном, как для себя, сценическом наряде.
Кстати, во время предыдущего посещения Дубае MARUV засветилась в пиджаке на голое тело, продемонстрировав провокационный образ на камеру.