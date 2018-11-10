Элтон Джон рассказал о последних днях Фредди Меркьюри

Фото: Элтон Джон (instagram.com/kurazhbazar)

По словам певца, он рыдал как ребенок от того, что друг умирает

Популярный британский певец Элтон Джон рассказал прессе, как прошли последние дни культового певца, солиста группы Queen Фредди Меркьюри. Об этом пишет Bored Panda.

По словам Элтона, Фредди Меркьюри рассказал ему, что болен СПИДом после нескольких дней, как узнал диагноз. Музыканты были хорошими друзьями.

Скриншот из видео (YouTube)

"Он знал, что его ждет смерть, мучительная смерть. Но Фредди был невероятно храбрым. Он делал вид, что ничего не происходит, выступал с Queen, продолжал быть веселым, эпатажным и невероятно щедрым человеком, каким и был всегда, - поделился сэр Элтон Джон.

freddie mercury and elton john pic.twitter.com/BtjveAk91O — best of freddie (@_bestofreddie) 9 листопада 2018 р.

В конце 90-х состояние фронтмена британской группы Queen ухудшилось настолько, что у Элтона "сердце кровью обливалось" при виде друга.

"До конца его тело было покрыто болячками от саркомы Капоши. Он был почти слепой. И был очень слабый, даже чтобы стоять ", - вспоминает Элтон.

"Я был просто сломлен и в свои 44 года рыдал как ребенок. Этот прекрасный человек, умирая от СПИДа, даже в свои последние дни жизни каким-то образом нашел мне замечательный подарок на Рождество, - подытожил Элтон Джон.

Напомним, что Фредди Меркьюри умер 24 ноября 1991 года от осложнений СПИДа. Ему было всего лишь 45 лет. В 2008 году Фредди посмертно удостоен 18 места в списке "100 самых талантливых певцов всех времен" по версии Rolling Stones.

Кстати, в сети есть трейлер "Богемской рапсодии" о жизни Фредди Меркьюри.

Напомним, что 20th Century Fox использует искусственный интеллект для прогнозирования успешности фильма.