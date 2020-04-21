Елизавете II — 94 года: как ближайшие родственники поздравили Ее Величество в период пандемии коронавируса

Елизавета II с герцогами Кембриджскими (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Чарльз также поспешил поздравить свою маму

Королева Великобритании Елизавета II отмечает сегодня, 21 апреля, день рождения. Ее Величеству исполнилось 94 года! День рождения Елизаветы второй в этом году уже назвали самым аскетичным. Ведь Великобритания переживает пандемию коронавируса, из-за чего все официальные торжества отменены. Однако главное, что самые близкие уже поздравили свою именитую родственницу! К примеру, Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились с фолловерами архивным фото с королевой.

На своей официальной instagram-страничке герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали яркий снимок, сделанный в прошлом году на выставке цветов в Челси. Тогда Кейт Миддлтон показывала Елизавете II свой концептуальный сад. На снимке также запечатлен принц Уильям.

Для неформальной поездки Ее Величество выбрала яркое пальто лимонного оттенка. К слову, такой цвет очень освежает. Под пальто виднеется платье с не менее пестрым цветочным принтом. В руках — любимая черная сумочка. В тон которой также подобрана удобная обувь.

Кейт Миддлтон также одета по случаю — в длинном платье с флористическим принтом! А вот Уильям выбрал строгий костюм-двойку.

“Желаем Ее Величеству королеве счастливого дня рождения по случаю 94-летия”, — лаконично звучит подпись под опубликованным фото. Пост также сопровождают игривые смайлики в виде торта со свечкой и воздушного шарика.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Отметим, что герцогиня Кэтрин и принц Уильям находятся на домашней самоизоляции в своем загородном имении Анмер-Холл в Норфолке. Вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

А вот традиционное празднование дня рождения королевы в Виндзорском замке в этом году было отменено из-за пандемии коронавируса.

Однако предполагается, что Кейт и Уильям присоединятся позже сегодня к другим членам королевской семьи, которые оставят свои пожелания Елизавете II по специальному видеочату!

При этом герцоги Кембриджские — не единственные, кто уже поздравил Елизавету с 94-летием.

Принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуольская, опубликовали на своей страничке в twitter четыре архивных фотографии и сообщение с пожеланием Ее Величеству счастливого дня рождения.

Фото: instagram.com/clarencehouse

На уникальных фото изображен еще маленький принц Чарльз — старший сын королевы Великобритании Елизаветы II. Сейчас ему 71 год. На милом фото малыш Чарльз играет со своей именитой мамой.

Напомним, ранее Елизаветы II "зашифровала" в свое платье для обращения к британцам сразу два важных послания.