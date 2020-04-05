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Кейт Миддлтон и принц Уильям "разрываются" между обучением детей и своими обязанностями во время домашней изоляции

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.04.2020 - 20:51
Кейт Миддлтон и принц Уильям "разрываются" между обучением детей и своими обязанностями во время домашней изоляции
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогам Кембриджским приходится и за детьми следить, и общественные задачи решать

В некотором смысле пандемия коронавируса COVID-19 сгладила социальные различия в обществе. Хотя знаменитости и члены королевской семьи имеют больше ресурсов и возможностей, они также, как и остальные люди, были вынуждены придумывать занятия для своих детей во время образовавшегося свободного времени. Принц Уильям и герцогиня Кейт Миддлтон также в полной мере ощутили ограничения, накладываемые карантином, как и весь остальной мир. После официальной встречи с сотрудниками Национальной Службы Здравоохранения Великобритании, королевская семья отправилась на карантин в свой частный дом, который находится в графстве Норфолк.

Трое детей монаршей пары: принц Джордж (6 лет), принцесса Шарлотта (4 года) и младший принц Луи (2 года), приспосабливаются к новому распорядку дня, который включает в себя обучение на дому для старших детей семейства.

Мария Боррало — няня детишек, очень помогает семейству с воспитанием. Она приучила принца Джорджа и принцессу Шарлотту к строгой дисциплине. Кроме учебы, юные наследники трона имеют несколько перерывов в течение дня, которые позволяют им отдыхать, гуляя на свежем воздухе.

Кейт Миддлтон и принц Уильям &quot;разрываются&quot; между обучением детей и своими обязанностями во время домашней изоляции

Семья Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Инсайдер издания US Weekly объяснил: «Будучи людьми, которые сами выросли без гаджетов и интернета, Уильям и Кейт твердо уверены, что подвижные игры на свежем воздухе, которые развивают активное воображение детей, являются наиважнейшим фактором в их развитии. В этом плане они очень традиционная семья».

К сожалению, из-за пандемии коронавируса, дети вынуждены ограничить прогулки на свежем воздухе и сосредоточиться на своих обязанностях. После закрытия школ, принц Джордж и принцесса Шарлота обучаются удаленно.

«С 10-го марта, все занятия перенесены в онлайн режим и мы попросили родителей изолировать детей дома, чтобы они могли получить доступ к урокам через наш образовательный сайт», — сказал преподаватель школы, в которой учатся наследники престола. «Это обеспечит непрерывность обучения, даже во время карантина».

Кейт Миддлтон и принц Уильям &quot;разрываются&quot; между обучением детей и своими обязанностями во время домашней изоляции

Принц Джордж (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Тем не менее, несмотря на насыщенную образовательную программу, герцог и герцогиня вынуждены проводить большую часть дня, помогая принцу Джорджу и принцессе Шарлотте с уроками. Им также нужно придумывать интересные занятия для принца Луи, которому в этом месяце исполняется 2 года.

«Кейт и Уильям стараются проводить время со своими детьми, как и все остальные родители в их положении. Семейство готовит еду вместе с детьми, читают, решают головоломки», — рассказала изданию «Hello!» королевский советник Мишель Таубер.

«Каждый из супругов делает все всевозможное в этой ситуации. И я не уверена, что они чем-то отличаются в этом плане от родителей по всему миру. Им приходится о многом позаботится самостоятельно. Как и другие семьи, герцоги Кембриджские стараются неукоснительно выполнять свои рабочие обязанности. И при этом следить за учебой детей», — подытожила Мишель.

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