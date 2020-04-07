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Елизаветы II "зашифровала" в свое платье для обращения к британцам сразу два важных послания

Lite » Мода 07.04.2020 - 10:25
Елизаветы II "зашифровала" в свое платье для обращения к британцам сразу два важных послания
Фото: Елизавета II (The Royal Family)

Королева Великобритании проявила мастерство в выборе наряда

Обращение Елизаветы II в связи с пандемией коронавируса в Великобритании стало в своем роде “сенсацией”. Напомним, что 5 апреля королева Великобритании записала обращение к британцам и заявила, что страна "преуспеет" в борьбе с пандемией коронавируса, но признала, что может случиться "еще многое", прежде чем в страну "вернется нормальная жизнь". При этом за весь период правления Ее Величества это было всего лишь пятое подобное видео-обращение с ее стороны! Что лишний раз подчеркивает его важность. При этом в выборе наряда Елизаветы II журналисты и стилисты уже усмотрели тайное послание, о чем сообщает таблоид Daily Mail.

Отметим, что очень часто в своих образах представители монарших семей могут скрывать какой-то тайный смысл. К примеру, Кейт Миддлтон и Елизавета II уже давно взяли за привычку “общаться” с публикой с помощью брошей. Когда герцогиня Кембриджская посещает, допустим, Канаду, она обязательно надевает брошь в виде кленового листочка - символа этой страны. Тем самым выражая свое уважение. Однако дальше всех пошла, конечно же, Елизавета, достигшая “мастерства” в этих “тайных посланиях”. Британские журналисты подчеркивают, что Ее Величество не просто так выбрала для своего обращение платье зеленого цвета, украшенное брошью 1893 года.

Основательница популярного сайта о моде и стилистике Styled By Susie Сьюзи Хаслер (Susie Hasler) уверяет, что Елизавета II выбрала такую одежду неслучайно.

«Это успокаивающий цвет, он символизирует надежду и исцеление. А это именно то, в чем мы все так нуждаемся в эти непростые времена. Таким образом она показала, что переживает о настроении подданных», — объяснила Хаслер Daily Mail.

Более того, эксперт уверена, что таким платьем зеленого цвета королева Великобритании также выразила солидарность с докторами Национальной службы здравоохранения Англии. Дело в том, что их форма такого же оттенка.

Напомним, что во время своего послания британцам королева поблагодарила всех тех, кто придерживается рекомендаций специалистов и остаются дома на самоизоляции. Также королева напомнила, что все страны планеты объединили свои усилия в борьбе с пандемией.

К слову, обращение было записано 5 апреля в Виндзорском замке, где 93-летняя королева находится в самоизоляции вместе с принцем Филиппом.

Напомним, принцесса Евгения ошеломила сеть шикарным образом в черном атласном платье.

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