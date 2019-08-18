"Елисей-путешественник": Снежана Бабкина дала советы для легкого перелета с младенцем

Жена музыканта подошла к путешествию с малышом основательно
Пока семейство музыканта Сергея Бабкина проводит летние каникулы на Сардинии, у его поклонников накопилось много вопросов к исполнителю, например, как прошел первый полет в жизни из недавно рожденного малыша - Елисея, ведь самолет не самый комфортный транспорт для путешествий с младенцем. На все интересующие вопросы ответила супруга Сергея Бабкина — Снежана, которая в подробностях рассказала, как готовилась к полету и какие хитрости использовала, чтобы стресс для Елисея был минимальным.
Фото: Снежана и Сергей Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)
"Завтра нам 2 месяца. 4 дня назад с нами случился #первыйперелет с грудным ребёночком. Путь держали на Сардинию. Перелёт не простой - 3 самолёта: Харьков- Киев. Киев- Рим. Рим- Ольбия. Багаж сдали. С собой оставили рюкзаки и коляску, которую берут на борт, потому как она складывается в очень компактную "вещицу" и вешается на плечо", - рассказала Снежана.
"Для Елисея с собой взяли памперсную пелёнку, памперсы, влажные салфетки, переодевашку и обычную пелёночку. Всё перелёты малыш проспал на руках. На взлёте и посадке я кормила его, чтобы ушки не болели. В аэропортах ездили в колясочке, гуляли - не спали, нагуливали сон", - по словам Снежаны набор вещей для полета был минимальный, однако именно они помогли сделать его комфортным для малыша.
"Всё прошло отлично! Сейчас осваиваем морские заплывы", - поделилась новостями с отдыха молодая мама.
Подписчики поблагодарили Снежану за полезные подробности перелета и пожелали семейству Бабкиных хорошего отдыха.
Стоит отметить, что первые кадры звездного отдыха на Сардинии музыкант Сергей Бабкин уже опубликовал в своем профиле. Фото такие яркие, что выглядят, как поздравительная открытка, а так же поклонницы творчества Сергея отметили, что у него неплохой пресс на пляжных снимках.
А еще, любитель розыгрышей Сергей Бабкин перевоплотился в знаменитую певицу-однофамилицу, чем привел в восторг своих подписчиков.
Кроме того, Сергей не перестает радовать своих поклонников фотографиями с маленьким сыном, заботливый отец проводит много времени с малышом.