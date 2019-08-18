"Елисей-путешественник": Снежана Бабкина дала советы для легкого перелета с младенцем

Фото: Снежана и Сергей Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)

Жена музыканта подошла к путешествию с малышом основательно

Пока семейство музыканта Сергея Бабкина проводит летние каникулы на Сардинии, у его поклонников накопилось много вопросов к исполнителю, например, как прошел первый полет в жизни из недавно рожденного малыша - Елисея, ведь самолет не самый комфортный транспорт для путешествий с младенцем. На все интересующие вопросы ответила супруга Сергея Бабкина — Снежана, которая в подробностях рассказала, как готовилась к полету и какие хитрости использовала, чтобы стресс для Елисея был минимальным.

Фото: Снежана и Сергей Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)

"Завтра нам 2 месяца. 4 дня назад с нами случился #первыйперелет с грудным ребёночком. Путь держали на Сардинию. Перелёт не простой - 3 самолёта: Харьков- Киев. Киев- Рим. Рим- Ольбия. Багаж сдали. С собой оставили рюкзаки и коляску, которую берут на борт, потому как она складывается в очень компактную "вещицу" и вешается на плечо", - рассказала Снежана.

"Для Елисея с собой взяли памперсную пелёнку, памперсы, влажные салфетки, переодевашку и обычную пелёночку. Всё перелёты малыш проспал на руках. На взлёте и посадке я кормила его, чтобы ушки не болели. В аэропортах ездили в колясочке, гуляли - не спали, нагуливали сон", - по словам Снежаны набор вещей для полета был минимальный, однако именно они помогли сделать его комфортным для малыша.

"Всё прошло отлично! Сейчас осваиваем морские заплывы", - поделилась новостями с отдыха молодая мама.

Подписчики поблагодарили Снежану за полезные подробности перелета и пожелали семейству Бабкиных хорошего отдыха.

Карапуза в море купали? - @mrs.fisha да!

Вы- смелые!!!!!!!!!!!!!!!!

Какие вы молодцы. А мы вот побоялись с малявкой лететь, но на следующий год - обязательно!

Клас, молодці

Вы смелые. Молодцы!!! Классного отдыха)

Супер! Хорошего отдыха!!! Мы с младшей дочкой пока были на грудном, то все перелеты давались на ура! Но в 1.11 лактация закончилась и зимой в Египет и с него мы летели с трудом(((

Елисей молодчинка и путешественник! Пусть будет здоровеньким! Всей семье хорошего отдыха!!!

Вы большая умничка)) приятно вас читать

Замечательная семья!!!!! Хорошего отдыха

Ох, и рисковые вы родители! Экстремалы! Пусть отдых будет в кайф! So sweet!

Стоит отметить, что первые кадры звездного отдыха на Сардинии музыкант Сергей Бабкин уже опубликовал в своем профиле. Фото такие яркие, что выглядят, как поздравительная открытка, а так же поклонницы творчества Сергея отметили, что у него неплохой пресс на пляжных снимках.

А еще, любитель розыгрышей Сергей Бабкин перевоплотился в знаменитую певицу-однофамилицу, чем привел в восторг своих подписчиков.

Кроме того, Сергей не перестает радовать своих поклонников фотографиями с маленьким сыном, заботливый отец проводит много времени с малышом.