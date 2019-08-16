"Любовь с первого взгляда": загорелый Сергей Бабкин похвастался итальянскими каникулами

Фото: Сергей Бабкин с детьми (instagram.com/babkin_officia)

Исполнитель улетел на отдых со всей своей семьей

Сергей Бабкин предпочитает семейный отдых, именно для такого вояжа он собрал всю свою огромную семью – жену Снежану и троих детей, включая малыша Елисея и отправился на комфортный европейский курорт.

Певец уже успел опубликовать кадры с бирюзовой водой побережья Сардинии в своих сториз, теперь пришел черед основного профиля, в котором разместил свое счастливое фото, на котором уже заметен легкий загар.

Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_officia)

"Красивейшее место! Будто открытка! Впервые тут. Любовь с первого взгляда", - подписал он кадр.

Фанаты певца тут же дали ответ Сергею, что он выглядит великолепно и пожелали хорошего отдыха.

Хочется увидеть само место

Вот оно счастье!!! Простое человеческое счастье!!! Глядя на такие фото невольно улыбаешься, хочется радоваться ,потому что СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!!!

Ричард Гир

Ну ещё бы, это же Италия

Какое море чистое! Хорошего Вам отдыха и незабываемых впечатлений!

Оч красивое море

Beauty! Прекрасного отдыха!

Молодцы! Хорошего Вам отдыха! Деткам зарядиться здоровьем на весь год. А Вам новых творческих вдохновений после таких счастливых путешествий.

Да в Италии круто, и даже очень

Фото: (instagram.com/babkin_officia)

А супруга Сергея Снежана Бабкина в своем профиле поделилась кусочком пляжа, на котором отдыхает большое семейство.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Напомним, что ранее Бабкины поделились трогательными фото из своего личного архива.

Кроме того, Сергей Бабкин, который любит удивлять своих поклонников перевоплотился в известную артистку-однофамилицу.

А еще в последнее время в семье Бабкиных не обходиться без трогательных фото малыша Елисея со своим звездным отцом.