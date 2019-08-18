"Єлисей-мандрівник": Сніжана Бабкіна дала поради для легкого перельоту з немовлям

Дружина музиканта підійшла до подорожі з малюком грунтовно
Поки сімейство музиканта Сергія Бабкіна проводить літні канікули на Сардінії, у його шанувальників накопичилося багато питань до виконавця, наприклад, як пройшов перший політ у житті нещодавно народженого малюка - Єлисея, адже літак не самий комфортний транспорт для подорожей з немовлям. На всі питання відповіла дружина Сергія Бабкіна — Сніжана, яка в деталях розповіла, як готувалася до польоту і які хитрощі використовувала, щоб стрес для Єлисея був мінімальним.
Фото: Сніжана і Сергій Бабкіни (instagram.com/snezhana_babkina)
"Завтра нам 2 місяці. 4 дні тому з нами трапився #першийпереліт з грудним дитям. Шлях тримали на Сардинію. Переліт не простий - 3 літаки: Харків - Київ. Київ - Рим. Рим - Ольбія. Багаж здали. З собою залишили рюкзаки і коляску, яку беруть на борт, бо як вона складається в дуже компактну "штучку" і вішається на плече", - розповіла Сніжана.
"Для Єлисея з собою взяли памперсную пелюшку, памперси, вологі серветки, переодевашку і звичайну пелюшку. Всі перельоти малюк проспав на руках. На зльоті та посадці я годувала його, щоб вушка не боіли. В аеропортах їздили в колисці, гуляли - не спали, нагулювали сон", - за словами Сніжани набір речей для польоту був мінімальний, проте саме вони допомогли зробити його комфортним для малюка.
"Все пройшло чудово! Зараз освоюємо морські запливи", - поділилася новинами з відпочинку молода мама.
Підписники подякували Сніжані за корисні подробиці перельоту і побажали сімейства Бабкіних гарного відпочинку.
Варто відзначити, що перші кадри зоряного відпочинку на Сардинії музикант Сергій Бабкін вже опублікував в своєму профілі Фото такі яскраві, що виглядають, як вітальна листівка, а так же прихильниці творчості Сергія зазначили, що у нього непоганий прес на пляжних знімках.
А ще, любитель розіграшів Сергій Бабкін перевтілився в знамениту співачку-однофамилицу, чим привів у захват своїх підписників.
Крім того, Сергій не перестає радувати своїх шанувальників фотографіями з маленьким сином, турботливий батько проводить багато часу з малюком.