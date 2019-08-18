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"Єлисей-мандрівник": Сніжана Бабкіна дала поради для легкого перельоту з немовлям

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.08.2019 - 11:35
"Єлисей-мандрівник": Сніжана Бабкіна дала поради для легкого перельоту з немовлям
Фото: Сніжана і Сергій Бабкіни (instagram.com/snezhana_babkina)

Дружина музиканта підійшла до подорожі з малюком грунтовно

Поки сімейство музиканта Сергія Бабкіна проводить літні канікули на Сардінії, у його шанувальників накопичилося багато питань до виконавця, наприклад, як пройшов перший політ у житті нещодавно народженого малюка - Єлисея, адже літак не самий комфортний транспорт для подорожей з немовлям. На всі питання відповіла дружина Сергія Бабкіна — Сніжана, яка в деталях розповіла, як готувалася до польоту і які хитрощі використовувала, щоб стрес для Єлисея був мінімальним.

&quot;Єлисей-мандрівник&quot;: Сніжана Бабкіна дала поради для легкого перельоту з немовлямФото: Сніжана і Сергій Бабкіни (instagram.com/snezhana_babkina)

"Завтра нам 2 місяці. 4 дні тому з нами трапився #першийпереліт з грудним дитям. Шлях тримали на Сардинію. Переліт не простий - 3 літаки: Харків - Київ. Київ - Рим. Рим - Ольбія. Багаж здали. З собою залишили рюкзаки і коляску, яку беруть на борт, бо як вона складається в дуже компактну "штучку" і вішається на плече", - розповіла Сніжана.

"Для Єлисея з собою взяли памперсную пелюшку, памперси, вологі серветки, переодевашку і звичайну пелюшку. Всі перельоти малюк проспав на руках. На зльоті та посадці я годувала його, щоб вушка не боіли. В аеропортах їздили в колисці, гуляли - не спали, нагулювали сон", - за словами Сніжани набір речей для польоту був мінімальний, проте саме вони допомогли зробити його комфортним для малюка.

"Все пройшло чудово! Зараз освоюємо морські запливи", - поділилася новинами з відпочинку молода мама.

Підписники подякували Сніжані за корисні подробиці перельоту і побажали сімейства Бабкіних гарного відпочинку.

  • Карапуза в море купали? - @mrs.fisha так!
  • Ви - сміливі!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Які ви молодці. А ми ось побоялися з малявкою летіти, але на наступний рік - обов'язково!
  • Клас, молодці
  • Ви сміливі. Молодці!!! Класного відпочинку)
  • Супер! Гарного відпочинку!!! Ми з молодшою донькою поки були на грудному, то всі перельоти давалися на ура! Але в 1.11 лактація закінчилася і взимку в Єгипет і з нього ми летіли з труднощами(((
  • Єлисей молодчинка і мандрівник! Нехай буде здоровеньким! Всій родині гарного відпочинку!!!
  • Ви велика розумниця)) приємно вас читати
  • Чудова сім'я!!!!! Гарного відпочинку
  • Ох, і ризикові ви батьки! Екстремали! Нехай відпочинок буде в кайф! So sweet!

Варто відзначити, що перші кадри зоряного відпочинку на Сардинії музикант Сергій Бабкін вже опублікував в своєму профілі Фото такі яскраві, що виглядають, як вітальна листівка, а так же прихильниці творчості Сергія зазначили, що у нього непоганий прес на пляжних знімках.

А ще, любитель розіграшів Сергій Бабкін перевтілився в знамениту співачку-однофамилицу, чим привів у захват своїх підписників.

Крім того, Сергій не перестає радувати своїх шанувальників фотографіями з маленьким сином, турботливий батько проводить багато часу з малюком.

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Новини України Сергій БабкінСнежана Бабкина
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