В элегантном платье с бантом: Катя Осадчая восхитила безупречным образом

Теледива продемонстрировала стильный аутфит в Одессе
Катя Осадчая часто путешествует по работе, иногда умудряясь совмещать рабочие поездки с мини-отпуском. Сейчас ведущая "Светской жизни" отправилась в Одессу, где не упустила случая сделать эффектное фото на берегу моря. Романтично-мечтательным кадром она поделилась в своем Instagram.
Катя подчеркнула свою стройную фигуру эффектным нарядом - она позирует в элегантном черном платье в пол. Яркой изюминкой аутфита стал огромный белый бант, завязанный на тонкой талии теледивы.
Осадчая дополнила лук черными туфлями-лодочками на каблуке. Волосы она собрала в прическу сзади, которую украсила черным ободком. Также ведущая сделала макияж в естественных оттенках с акцентом на глазах.
Она запечатлена у ограды прямо возле моря, глядя вдаль с очаровательной улыбкой.
Катя Осадчая продемонстрировала оригинальный образ с бантом в Одессе (фото: instagram.com/kosadcha)
"Море. Вечер. Работа", – подписала снимок Катя.
Фолловеры оценили стильный образ ведущей и оставили ей немало комплиментов в комментариях.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Катя Осадчая покорила элегантностью в белом брючном костюме и фирменной шляпке.
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