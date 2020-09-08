В элегантном платье с бантом: Катя Осадчая восхитила безупречным образом

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Теледива продемонстрировала стильный аутфит в Одессе

Катя Осадчая часто путешествует по работе, иногда умудряясь совмещать рабочие поездки с мини-отпуском. Сейчас ведущая "Светской жизни" отправилась в Одессу, где не упустила случая сделать эффектное фото на берегу моря. Романтично-мечтательным кадром она поделилась в своем Instagram.

Катя подчеркнула свою стройную фигуру эффектным нарядом - она позирует в элегантном черном платье в пол. Яркой изюминкой аутфита стал огромный белый бант, завязанный на тонкой талии теледивы.

Осадчая дополнила лук черными туфлями-лодочками на каблуке. Волосы она собрала в прическу сзади, которую украсила черным ободком. Также ведущая сделала макияж в естественных оттенках с акцентом на глазах.

Она запечатлена у ограды прямо возле моря, глядя вдаль с очаровательной улыбкой.

Катя Осадчая продемонстрировала оригинальный образ с бантом в Одессе (фото: instagram.com/kosadcha)

"Море. Вечер. Работа", – подписала снимок Катя.

Фолловеры оценили стильный образ ведущей и оставили ей немало комплиментов в комментариях.

Яка ж Ви гарна!!!!!!!

І красуня

Невероятно красивая

Так держать

Бездоганна

Одеса, море, Колумбус, Катерина

Супер катя

Шикарная

Інколи приємна у вас робота

Стильна сукня,з вами все стильно відбувається у житті!

Красавица!! Стильная, настоящая модель

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Катя Осадчая покорила элегантностью в белом брючном костюме и фирменной шляпке.

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