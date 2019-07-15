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Ела и не поправилась: Леся Никитюк рассказала о своей итальянской "диете"

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.07.2019 - 19:32
Ела и не поправилась: Леся Никитюк рассказала о своей итальянской "диете"
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая призналась, что очень любит макароны

После короткого отдыха в Италии Леся Никитюк уже вернулась в Украину, где успела засветиться на красной дорожке 10-го Одесского кинофестиваля. К слову, блестящий наряд телеведущей с откровенным декольте вызвал неоднозначную реакцию в сети. Тем временем она продолжает иногда показывать моменты, проведенные в солнечной Италии.

Отметим, что Леся отправилась в Сорренто на свадьбу своей подруги и экс-коллеги по шоу "Орел и Решка" Регины Тодоренко. Там она не только развлекалась на торжестве, но и наслаждалась местной кухней. На своей странице в Instagram ведущая показала фото из кафе, на котором она с аппетитом ест пасту. 

По словам Никитюк, от местных макаронов она совсем не поправилась.

"Ребят макарошки??? Хто за??? кажуть від макаронів групи А не набираєш кг!!! Я жерла і не набрала. P.S. Еще на столе стоит масло в золотой бутылочке, будете в Италии обязательно отыщите", - рассказала о своем рационе ведущая.

Ела и не поправилась: Леся Никитюк рассказала о своей итальянской &quot;диете&quot;

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Многие подписчики признались, что тоже очень любят макаронные изделия, и оставили теплые отзывы забавному снимку Леси.

  • Как вы ещё не набрали в весе, постоянно вижу вас за едой на фото
  • Так на фото Леся , макароны и коньяк. Ну как можно попправиться???
  • Леся,я вас обажаю вы супер
  • Спагетти... Мммм...
  • Приятного аппетита
  • Вы красотка!))))
  • Правда.!! Кожен день як перша страва, Але лишень 70 грам 
  • Моя ты кыця... Приятного аппетита 
  • Жрать и не толстеть может только ведьма. Так что Леся проговорилась
  • Обожаю макароны!!!
  • Можна їсти все тільки про спорт не забувати
  • Леся Макароновна! Вы лучшая
  • Как понять что макароны группы А?
 

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк показала яркое фото среди подсолнухов. На эффектном кадре теледива оголила плечи и очаровала задорной улыбкой.

Кстати, Леся Никитюк продемонстрировала формы в купальнике без фотошопа и обработок.

 

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Новости Украины отдыхЛеся Никитюкведущая
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