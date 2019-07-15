Ела и не поправилась: Леся Никитюк рассказала о своей итальянской "диете"

Ведущая призналась, что очень любит макароны
После короткого отдыха в Италии Леся Никитюк уже вернулась в Украину, где успела засветиться на красной дорожке 10-го Одесского кинофестиваля. К слову, блестящий наряд телеведущей с откровенным декольте вызвал неоднозначную реакцию в сети. Тем временем она продолжает иногда показывать моменты, проведенные в солнечной Италии.
Отметим, что Леся отправилась в Сорренто на свадьбу своей подруги и экс-коллеги по шоу "Орел и Решка" Регины Тодоренко. Там она не только развлекалась на торжестве, но и наслаждалась местной кухней. На своей странице в Instagram ведущая показала фото из кафе, на котором она с аппетитом ест пасту.
По словам Никитюк, от местных макаронов она совсем не поправилась.
"Ребят макарошки??? Хто за??? кажуть від макаронів групи А не набираєш кг!!! Я жерла і не набрала. P.S. Еще на столе стоит масло в золотой бутылочке, будете в Италии обязательно отыщите", - рассказала о своем рационе ведущая.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Многие подписчики признались, что тоже очень любят макаронные изделия, и оставили теплые отзывы забавному снимку Леси.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, ранее Леся Никитюк показала яркое фото среди подсолнухов. На эффектном кадре теледива оголила плечи и очаровала задорной улыбкой.
Кстати, Леся Никитюк продемонстрировала формы в купальнике без фотошопа и обработок.