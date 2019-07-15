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Їла і не поправилася: Леся Нікітюк розповіла про свою італійську "дієту"

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.07.2019 - 19:32
Їла і не поправилася: Леся Нікітюк розповіла про свою італійську "дієту"
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча зізналася, що дуже любить макарони

Після короткого відпочинку в Італії Леся Нікітюк повернулася в Україну, де встигла засвітитися на червоній доріжці 10-го Одеського кінофестивалю. До слова, блискучий наряд телеведучої з відвертим декольте викликав неоднозначну реакцію в мережі. Тим часом вона продовжує іноді показувати моменти, проведені у сонячній Італії.

Зазначимо, що Леся вирушила в Сорренто на весілля своєї подруги і екс-колеги по шоу "Орел і Решка" Регіни Тодоренко. Там вона не тільки розважалася на торжестві, але і насолоджувалася місцевою кухнею. На своїй сторінці в Instagram ведуча показала фото з кафе, на якому вона з апетитом їсть пасту.

За словами Нікітюк, від місцевих макаронів вона зовсім не поправилася.

"Хлопці макарошки??? Хто за??? кажуть від макаронів групи А не набираєш кг!!! Я жерла і не набрала. P. S. Ще на столі стоїть масло в золотий пляшечці, будете в Італії обов'язково знайдіть", - розповіла про свій раціон ведуча.

Їла і не поправилася: Леся Нікітюк розповіла про свою італійську &quot;дієту&quot;

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Багато підписників зізналися, що теж дуже люблять макаронні вироби, та залишили теплі відгуки забавному знімку Лесі.

  • ви ще не набрали у вазі, постійно бачу вас за їжею на фото
  • Так на фото Леся , макарони і коньяк. Ну як можна попправиться???
  • Леся,я вас обажаю ви супер
  • Спагетті... Мммм...
  • Приємного апетиту
  • Ви красуня!))))
  • Правда.!! Кожен день як перша страва, Але лишень 70 грам
  • Моя ти кыця... Приємного апетиту
  • Жерти і не товстіти може тільки відьма. Так що Леся проговорилася
  • Обожнюю макарони!!!
  • Можна їсти все тільки про спорт не забувати
  • Леся Макароновна! Ви найкраща
  • Як зрозуміти що макарони групи А?
 

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала яскраве фото серед соняшників. На ефектному кадрі теледіва оголила плечі і зачарувала завзятою посмішкою.

До речі, Леся Нікітюк продемонструвала форми в купальнику без фотошопу та обробок.

 

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Новини України отдыхЛеся Нікітюкведущая
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