Экзотическая красотка: Ким Кардашьян восхитила роскошной фигурой в шифоновом костюме

Светская львица и кумир пользователей соцсетей Ким Кардашьян, похоже, совсем заскучала по путешествиям и приключениям за будничными делами в своей родной Калифорнии. Так, 39-летняя Ким запостила в Instagram фото и подписала: «Вспоминая Коста-Рику». Звезда поинтересовалась у поклонников, куда те планируют отправиться, когда границы наконец откроются и летать из страны в страну снова будет безопасно.

Ким покорила новым образом (фото: instagram.com/kimkardashian)

Как обычно, вместо ответа, куда сбираются фанаты, Ким получила шквал комплиментов ее аутфиту. Кардашьян восхитила своим шифоновым принтованным костюмом в оранжево-коричневых тонах. Брюки свободного кроя и топ привели поклонников в экстаз: «Мы хотим поехать в твой дом», «Мы тоже хотим на Коста-Рику», «Мы хотим в Армению», – написали фолловеры звезды. Нашлись и такие, которые просто писали «Ким, ты просто прекрасна», «Вау, какая ты горячая»…

И новыми вещами (фото: instagram.com/kimkardashian)

А пока звезда только мечтает о дальних берегах и никуда не летит, она решила напомнить поклонникам, что у нее есть личный бренд нижнего белья. Ким запостила боди из своей новой коллекции SKIMS и подписала, что совсем скоро можно заказать себе такое же и почувствовать себя «немного Ким». Кто-то даже не выдержал и написал «Ким, слишком много обновлений, мы не успеваем все рассматривать и заказывать».

Как всегда прекрасна (фото: instagram.com/kimkardashian)

Как обычно, поклонники отметили идеальный макияж Ким. «Фирменные» брови, которые «заказывают» себе в бров-барах по всему миру, подкрученные ресницы, тон цвета загара и приглушенно-розовые чувственные, слегка приоткрытые, губы. «Ким, ты наше вдохновение!», – не сдерживают своих эмоций поклонники семейства Кардашьян.