С экстремальным декольте и в коже: Леся Никитюк соблазнила фото в знаковом месте

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая сделала личное признание

Лесе Никитюк на карантине не остается ничего другого, как мечтать о далеких странах и путешествиях, а также рассматривать свои красочные фото из разных уголков мира. Впрочем, в нахождении дома теледива нашла свои плюсы – так, ей выпала возможность два раза пообщаться с кумиром, музыкантом и актером Джаредом Лето. Эмоции били через край, и Леди Ле было сложно подобрать слова, когда она увидела по ту сторону экрана звезду мирового масштаба. Леся рассказала, что когда-то отдыхала с кумиром в одном отеле, а сейчас она решила понастальгировать за путешествиями и поделиться планами, а заодно подразнить эффектными фото из личного альбома.

Леди Ле показала кадры. Сделанные на фоне Эйфелевой башни. Ведущая с бокалом шампанского позирует перед камерой в total black образе. На ней - топ без бретелей, подчеркнувший линию декольте, кожаные брюки и наброшенное на плечи пальто. Глаза теледива прячет за солнечным очками.

"Я так сумую за перельотами. Мне осталось посетить всего лишь несколько стран и островов! Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Чили, Мексика, Аляска, Исландия. И еще где меня не было?" - поинтересовалась Леди Ле у поклонников, которые следят за перемещениями звезды.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики Леси стали перечислять экзотические и удаленные уголки Земли и задаривать ее комплиментами.

Как всегда прекрасная личность. Шикарнее нету

Ай, Леся как всегда шикарна

Супер

Вы бомба

Какая Вы потрясающая

Крутая

Яка гарнюща

Леся, Вы класна

Очаровательная

Красотка

Классно выглядишь

Леся лучшая ведущая

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала свой необычный праздничный лук на Пасху.