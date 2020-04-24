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З екстремальним декольте і в шкірі: Леся Нікітюк спокусила фото в знаковому місці

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.04.2020 - 20:58
З екстремальним декольте і в шкірі: Леся Нікітюк спокусила фото в знаковому місці
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча зробила особисте ззнання

Леся Нікітюк на карантині не залишається нічого іншого, як мріяти про далекі країни і подорожі, а також розглядати свої яскраві фото з різних куточків світу. Втім, у знаходженні вдома теледіва знайшла свої плюси – так, їй випала можливість два рази поспілкуватися з кумиром, музикантом і актором Джаредом Лето. Емоції били через край, і Леді Ле було складно підібрати слова, коли вона побачила по ту сторону екрану зірку світового масштабу. Леся розповіла, що колись відпочивала з кумиром в одному готелі, а зараз вона вирішила понастальгувати за подорожами та поділитися планами, а заодно подражнити ефектними фото з особистого альбому.

Леді Ле показала кадри, зроблені на тлі Ейфелевої вежі. Ведуча з келихом шампанського позує перед камерою в total black образі. На ній - топ без бретелей, який підкреслив лінію декольте, шкіряні штани і накинуте на плечі пальто. Очі теледіва ховає за сонячним окулярами.

"Я так сумую за перельотами. Мені залишилося відвідати всього лише кілька країн і островів! Бразилія, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Чилі, Мексика, Аляска, Ісландія. І ще де мене не було?" - поцікавилася Леді Ле у шанувальників, які стежать за її переміщеннями.

З екстремальним декольте і в шкірі: Леся Нікітюк спокусила фото в знаковому місці

З екстремальним декольте і в шкірі: Леся Нікітюк спокусила фото в знаковому місці

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники Лесі стали перераховувати екзотичні і віддалені куточки Землі і задаровувати її компліментами.

  • Як завжди прекрасна особистість. Шикарніше немає
  • Ай, Леся як завжди шикарна
  • Супер
  • Ви бомба
  • Яка Ви приголомшлива
  • Крута
  • Яка гарнюща
  • Леся, Ви класна
  • Чарівна
  • Красуня
  • Класно виглядаєш
  • Леся краща ведуча

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала свій незвичайний святковий лук на Великдень.

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