З екстремальним декольте і в шкірі: Леся Нікітюк спокусила фото в знаковому місці

Ведуча зробила особисте ззнання
Леся Нікітюк на карантині не залишається нічого іншого, як мріяти про далекі країни і подорожі, а також розглядати свої яскраві фото з різних куточків світу. Втім, у знаходженні вдома теледіва знайшла свої плюси – так, їй випала можливість два рази поспілкуватися з кумиром, музикантом і актором Джаредом Лето. Емоції били через край, і Леді Ле було складно підібрати слова, коли вона побачила по ту сторону екрану зірку світового масштабу. Леся розповіла, що колись відпочивала з кумиром в одному готелі, а зараз вона вирішила понастальгувати за подорожами та поділитися планами, а заодно подражнити ефектними фото з особистого альбому.
Леді Ле показала кадри, зроблені на тлі Ейфелевої вежі. Ведуча з келихом шампанського позує перед камерою в total black образі. На ній - топ без бретелей, який підкреслив лінію декольте, шкіряні штани і накинуте на плечі пальто. Очі теледіва ховає за сонячним окулярами.
"Я так сумую за перельотами. Мені залишилося відвідати всього лише кілька країн і островів! Бразилія, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Чилі, Мексика, Аляска, Ісландія. І ще де мене не було?" - поцікавилася Леді Ле у шанувальників, які стежать за її переміщеннями.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Підписники Лесі стали перераховувати екзотичні і віддалені куточки Землі і задаровувати її компліментами.
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Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала свій незвичайний святковий лук на Великдень.