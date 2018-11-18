Звезда "Холостяка" выложила сказочное фото из Карпат

Девушка показала, как наслаждается отдыхом в Буковели
Бывшая участница шоу "Холостяк" Роза Аль-Намри, которая в последствии стала ведущей программы "Как выйти замуж", поделилась ярким снимком, сделанным в украинских Карпатах.
"Я люблю Карпаты! Наконец я здесь! Обожаю гуцульские шутки и песни, дым чана с травами и своих друзей, которые продолжают поздравлять меня с Днем рождения!" - подписала кадр знаменитость, которая отпраздновала 29-летие 28 октября.
Также Роза указала, что находится в Буковели.
Скриншот: instagram.com/alnamriroza
"Зимняя красавица", "Ты чудесная, Роза", "Какая волшебная улыбка", - принялись хвалить Аль-Намри фолловеры.
Напомним, ранее звезда "Холостяка" Роза Аль-Намри раскрыла детали нового тревел-шоу.
Также победительница "Холостяка 6" показала фото в свадебном платье.
Напомним, ранее финалистка первого сезона шоу "Холостяк" рассказала, что является основополагающим фактором в отношениях с ребенком.
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