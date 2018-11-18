Зірка "Холостяка" виклала казкове фото з Карпат

Роза Аль-Намри. Фото: instagram.com/alnamriroza

Дівчина показала, як насолоджується відпочинком у Буковелі

Колишня учасниця шоу "Холостяк" Троянда Аль-Намри, яка надалі стала ведучою програми "Як вийти заміж", поділилася яскравим знімком, зробленим в українських Карпатах.

"Я люблю Карпати! Нарешті я тут! Обожнюю гуцульські жарти і пісні, дим чана з травами і своїх друзів, які продовжують вітати мене з Днем народження!" - підписала кадр знаменитість, яка відсвяткувала 29-річчя 28 жовтня.

Також Троянда вказала, що знаходиться в Буковелі.

Скріншот: instagram.com/alnamriroza

"Зимова красуня", "Ти чудова, Роза", "Яка чарівна посмішка", - почали хвалити Аль-Намри фоловери.

Нагадаємо, раніше зірка "Холостяка" Троянда Аль-Намри розкрила деталі нового тревел-шоу.

переможниця "Холостяка 6" показала фото у весільній сукні.

Нагадаємо, раніше фіналістка першого сезону шоу "Холостяк" розповіла, що є основоположним чинником у стосунках з дитиною.

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