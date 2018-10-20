Победительница "Холостяка 6" показала фото в свадебном платье

Алена Лесык. Фото: instagram.com/alyona_lesik

Девушка в подвенечном наряде поделилась рассуждениями о свадьбе

Алена Лесык, которая является победительницей шестого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" на СТБ, заинтриговала подписчиков в Instagram снимком в свадебном платье.

Бывшая возлюбленная Иракли Макацария позировала в наряде из фатина кремового цвета на роскошной веранде с осенним пейзажем.

Алена Лесык. Фото: instagram.com/alyona_lesik

Также экс-холостячка поделилась в своем мироблоге рассуждениями о свадьбе.

Харьковская модель мечтает пригласить на празднование собственного бракосочетания максимум близких людей, чтобы все смогли разделить с ней радость.

"Как по мне, свадьба в жизни каждой девушки – это грандиозное событие. И неотъемлемая часть, которая должна быть в жизни каждой девушки. Я мечтаю, что бы на моей свадьбе было много близких мне людей, друзей семьи, родственников. Чтобы все в этот день смогли разделить со мной мое счастье! Это же так здорово, когда ты видишь, как люди радуются за тебя и разделяют с тобой все эмоции, переживания в этот день. Когда видишь вокруг себя такую приятную и теплую атмосферу, получаешь от людей позитив, добро и радость. Такая свадьба не может быть не забываемой", - написала в соцсети Лесык.

Кроме того, победительница "Холостяка 6" призналась, что в детстве была большой поклонницей мультфильмов производства кинокомпании Disney и до сих пор мечтает, чтобы с ней случилась история, как у настоящей принцессы:

"Когда я была маленькой, я смотрела много диснеевских мультфильмов. Эти сказки научили меня всему самому лучшему, что добро всегда побеждает зло, то, что любовь это самое главное. Что в этом мире только все самое светлое и самое искреннее. Но больше всего я хотела быть похожа на какую либо из принцесс, носить пышные платья, побывать в замке, научится танцевать вальс, найти своего принца и жить с ним долго и счастливо. Почти все это я внесла в свою жизнь. Осталось совсем немного для свершения этой сказки. Я искренне верю, что она скоро сбудется".

Напомним, ранее финалистка первого сезона шоу "Холостяк" рассказала, что является основополагающим фактором в отношениях с ребенком.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Вера Брежнева: интересные факты