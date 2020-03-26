ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экономили на всем: Злата Огневич на карантине вспомнила, как жила ее семья в лихие 90-е

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2020 - 16:48
Экономили на всем: Злата Огневич на карантине вспомнила, как жила ее семья в лихие 90-е
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Певица уверена, что, как и тогда, со временем все наладится

Злата Огневич в последнее время не уставала поражать своих поклонников - то певица решила сменить имидж и обрезала свои длинные волосы, сделав стрижку каре. А в недавнем интервью ошеломила откровениями о личном и даже призналась, что готова решиться на искуственное оплодотворение, если не сможет встретить своего единственного. Как и все, артистка остается дома во время карантина и делится в сети, чем именно она там занимается - примеру, пишет стихи и песни, а также наконец начала хорошо высыпаться.

На новость о продлении карантина в Украине до 24 апреля Злата отреагировала грустным черно-белым фото в своем Instagram. На нем она поднесла руки к лицу будто в молитве и закрыла глаза. Огневич сравнила этот тяжелый период в жизни украинцев, многие из которых потеряли работу, с периодом "лихих 90-х".

В подписи к публикации звезда вспомнила, как тогда жилось ее семье, и призвала не терять оптимизма.

Экономили на всем: Злата Огневич на карантине вспомнила, как жила ее семья в лихие 90-е

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"...Вспоминаю лихие 90-е, когда наша семья экономила буквально на всём, уже не говоря об одежде... Скрипящая, но надёжная швейная машинка, за которой я вручную крутила колесо и перешивала старые вещи, штопала протёртые джинсы и даже умудрилась сшить концертное платье из древнего кусочка ткани- очень выручала тогда! )))) Часто отключали свет и местом общения была кухня при свечах. Мама готовила вкуснейшие блинчики во Вселенной, а потом рассказывала сказки, да такие красивенные, что фантазия уносила меня за моря-океаны... Так вот, я с огромной благодарностью вспоминаю тот период!!! Даже с большей, чем время, когда было хорошо )) ...

Наша вынужденная остановка окончится, всё наладится и мы продолжим погоню за главным призом; гречку скормим птицам, погасим долги из-за вынужденной безработицы, возможно, задумаемся о вечном... Только, я очень хочу, чтобы БЛАГОДАРНОСТЬ осталась в самом добром уголке нашего сердца", - откровенно поделилась Злата.

Подписчики благодарят певицу за мудрые слова и откровенность и соглашаются с ней, что испытания нас закаляют и нужно сохранять позитив.

  • Випробування закаляють. Все буде добре! Ваші пісні надихають
  • Інколи найкращі спогади лише з дитинства, яким би важким воно не було
  • Вы совершенно правы. Доброта, благодарность , вежливость, а главное-воспитание,все внутри нас!!Вы-лучшая. Будьте здоровы
  • Всё пройдёт. И это тоже;)
  • Ви чудова людина! Щастя та здоров'я вам!
  • Спасибо,что поделилась, я помню эти времена,как сейчас.
  • дуже важливо вміти знаходити переваги в ситуаціях, що складаються....дякую за спогад...йду читати казку дітям
  • Вам очень подходит новая причёска
  • Златик, прекрасные слова, всё будет хорошо
  • Чудесные слова. Большое спасибо! Оптимизма. Здоровья. Вдохновения...
  • Красуня
  • Умничка!
  • Как прекрасно, ви супер

Экономили на всем: Злата Огневич на карантине вспомнила, как жила ее семья в лихие 90-е

Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала о "романе" с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.

Злата Огневич неожиданно призналась, что готова на ЭКО-оплодотворение (видео) Злата Оневич неожиданно сменила имидж: поклонники в восторге
Новости Украины певецЗлата Огневич
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь