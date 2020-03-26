Экономили на всем: Злата Огневич на карантине вспомнила, как жила ее семья в лихие 90-е

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Певица уверена, что, как и тогда, со временем все наладится

Злата Огневич в последнее время не уставала поражать своих поклонников - то певица решила сменить имидж и обрезала свои длинные волосы, сделав стрижку каре. А в недавнем интервью ошеломила откровениями о личном и даже призналась, что готова решиться на искуственное оплодотворение, если не сможет встретить своего единственного. Как и все, артистка остается дома во время карантина и делится в сети, чем именно она там занимается - примеру, пишет стихи и песни, а также наконец начала хорошо высыпаться.

На новость о продлении карантина в Украине до 24 апреля Злата отреагировала грустным черно-белым фото в своем Instagram. На нем она поднесла руки к лицу будто в молитве и закрыла глаза. Огневич сравнила этот тяжелый период в жизни украинцев, многие из которых потеряли работу, с периодом "лихих 90-х".

В подписи к публикации звезда вспомнила, как тогда жилось ее семье, и призвала не терять оптимизма.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"...Вспоминаю лихие 90-е, когда наша семья экономила буквально на всём, уже не говоря об одежде... Скрипящая, но надёжная швейная машинка, за которой я вручную крутила колесо и перешивала старые вещи, штопала протёртые джинсы и даже умудрилась сшить концертное платье из древнего кусочка ткани- очень выручала тогда! )))) Часто отключали свет и местом общения была кухня при свечах. Мама готовила вкуснейшие блинчики во Вселенной, а потом рассказывала сказки, да такие красивенные, что фантазия уносила меня за моря-океаны... Так вот, я с огромной благодарностью вспоминаю тот период!!! Даже с большей, чем время, когда было хорошо )) ...

Наша вынужденная остановка окончится, всё наладится и мы продолжим погоню за главным призом; гречку скормим птицам, погасим долги из-за вынужденной безработицы, возможно, задумаемся о вечном... Только, я очень хочу, чтобы БЛАГОДАРНОСТЬ осталась в самом добром уголке нашего сердца", - откровенно поделилась Злата.

Подписчики благодарят певицу за мудрые слова и откровенность и соглашаются с ней, что испытания нас закаляют и нужно сохранять позитив.

Випробування закаляють. Все буде добре! Ваші пісні надихають

Інколи найкращі спогади лише з дитинства, яким би важким воно не було

Вы совершенно правы. Доброта, благодарность , вежливость, а главное-воспитание,все внутри нас!!Вы-лучшая. Будьте здоровы

Всё пройдёт. И это тоже;)

Ви чудова людина! Щастя та здоров'я вам!

Спасибо,что поделилась, я помню эти времена,как сейчас.

дуже важливо вміти знаходити переваги в ситуаціях, що складаються....дякую за спогад...йду читати казку дітям

Вам очень подходит новая причёска

Златик, прекрасные слова, всё будет хорошо

Чудесные слова. Большое спасибо! Оптимизма. Здоровья. Вдохновения...

Красуня

Умничка!

Как прекрасно, ви супер

Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала о "романе" с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.