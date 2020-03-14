Злата Оневич неожиданно сменила имидж: поклонники в восторге

Певица поразила фанатов новой прической
С приходом весны многим захотелось какого-то обновления во внешности - и звезды не исключение. Так, новой стрижкой и цветом волос уже поразила поклонников певица Алина Гросу. Ее примеру последовала и Злата Огневич, которая ранее уже сменила имидж и перекрасилась из брюнетки в блондинку. Теперь же артистка пошла на еще более радикальное изменение!
Злата опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она сидит за клавишными и исполняет новую песню, которую для нее написала Jerry Heil. Однако внимание фанатов привлек не столько трек, сколько новый образ певицы. Исполнительница решилась обрезать свои роскошные локоны и сделала стрижку каре.
"Дівчата, у минулих постах, я оголошувала конкурс на відео до пісні #Богиня
Конкурс триває! Цю пісню для мене створила надзвичайно талановита @thejerryheil Хотіли б почути наш дует на неї?))))" - прокомментировала ролик Огневич.
Видео: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
Подписчики артистки тут же принялись обсуждать изменения в ее внешности - большинству новая прическа Златы очень понравилась и они отметили, что с ней она выглядит, будто юная девчонка.
Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)
Напомним, ранее Злата Огневич рассказала о "романе" с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.