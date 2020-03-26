Економили на всьому: Злата Огневич на карантині згадала, як жила її сім'я в лихі 90-ті

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка впевнена, що, як і тоді, з часом все налагодиться

Злата Огневич останнім часом не втомлювалася вражати своїх шанувальників - то співачка вирішила змінити імідж і обрізала свої довгі коси, зробивши стрижку каре. А в нещодавньому інтерв'ю приголомшила одкровеннями про особисте і навіть зізналася, що готова зважитися на штучне запліднення, якщо не зможе зустріти свого єдиного. Як і всі, артистка залишається вдома під час карантину і ділиться в мережі, чим вона там займається - наприклад, пише вірші та пісні, а також нарешті почала добре висипатися.

На новину про продовження карантину в Україні до 24 квітня Злата відреагувала сумним чорно-білим фото в своєму Instagram. На ньому вона піднесла руки до обличчя ніби в молитві і закрила очі. Огневич порівняла цей важкий період в житті українців, багато з яких втратили роботу, з періодом "лихих 90-х".

У підписі до публікації зірка згадала, як тоді жилося її сім'ї, і закликала не втрачати оптимізму.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"...Згадую лихі 90-ті, коли наша сім'я економила буквально на всьому, не кажучи вже про одяг... Скрипуча, але надійна швейна машинка, за якою я вручну крутила колесо і перешивала старі речі, штопала протерті джинси і навіть примудрилася зшити концертне плаття з давнього шматочка тканини - дуже виручала тоді! )))) Часто вимикали світло і місцем спілкування була кухня при свічках. Мама готувала найсмачніші млинці у Всесвіті, а потім розповідала казки, та такі красиві, що фантазія забирала мене за моря-океани... Так от, я з великою вдячністю згадую той період!!! Навіть з більшою, ніж час, коли було добре )) ...

Наша вимушена зупинка скінчиться, все налагодиться і ми продовжимо погоню за головним призом; гречку згодуємо птахам, погасимо борги через вимушене безробіття, можливо, подумаємо про вічне... Тільки, я дуже хочу, щоб ПОДЯКА залишилася в доброму куточку нашого серця", - відверто поділилася Злата.

Підписники дякують співачці за мудрі слова і відвертість і погоджуються з нею, що випробування нас загартовують і потрібно зберігати позитив.

Випробування закаляють. Все буде добре! Ваші пісні надихають

Інколи найкращі спогади ліше з дитинства, яким би важким воно не було

Ви абсолютно праві. Доброта, подяку , ввічливість, а головне-виховання,все всередині нас!!Ви-найкраща. Будьте здорові

Все пройде. І це теж;)

Ви чудова людина! Щастя та здоров'я вам!

Дякую,що поділилася, я пам'ятаю ці часи,як зараз.

дуже важливо вміти знаходити переваги в ситуаціях, що складаються....дякую за спогад...йду читати казку дітям

Вам дуже пасує нова зачіска

Златик, прекрасні слова, все буде добре

Чудові слова. Велике спасибі! Оптимізму. Здоров'я. Натхнення...

Красуня

Умничка!

Як прекрасно, ви супер

Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, раніше Злата Огневич розповіла про "роман" з лідером групи "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.