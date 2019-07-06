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Екатерина Кухар заинтриговала фото в свадебном платье и фате

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.07.2019 - 13:55
Екатерина Кухар заинтриговала фото в свадебном платье и фате
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Стоит напомнить, что одна свадьба в жизни балерины уже состоялась 

После американской свадьбы (что оказалась действительной только на территории США), которую балетная пара Екатерина Кухар и Александра Стоянова сыграла во время гастролей в декабре 2018 года, супруги решили скрепить узы и на родине. К слову, Екатерина и Александр утверждают, что уже успели обвенчаться в Украине, но пожениться согласно украинского законодательства тоже не против, поэтому уже готовятся к предстоящему событию. О том, что Екатерина выбирает себе свадебное платье подписчики узнали с ее страницы в Instagram еще в начале июня, а недавно прима-балерина заинтриговала свежим фото в наряде невесты с философской подписью.

Екатерина Кухар заинтриговала фото в свадебном платье и фатеФото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Жизнь, как обнаженная ладонь..." - подписала балерина черно-белый кадр, на котором в деталях можно рассмотреть нежное летящее платье со шлейфом и небольшую фату, прикрывающую лицо знаменитой украинки.

 

Поклонники оценили образ Екатерины, осыпав комплиментами.

  • Золушка спешит на бал,главное не терять туфельки, и прожить со своим принцем всю жизнь!!! Катюша, вы необыкновенно красивая девушка!!!!
  • Волшебно
  • Божественная
  • Очень красивая
  • Красиво! Вы тут как принцесса из сказки 
  • Красивая, утонченная и нежная! Прекрасная! Счастья всей семье!
  • Beautiful and Elegant

Этим снимком Екатерина напомнила своим почитателям, что подготовка к празднованию свадьбы продолжается и сейчас она тщательно подбирает себе достойное платье. Однако когда именно состоится празднование, пара не сообщает.

Напомним, что во всемирный "День поцелуев" украинские селебритис разоткровенничались о своих первых поцелуях, в том числе и Екатерина Кухар.

Кроме того, Екатерина Кухар не перестает удивлять кадрами с балетных постановок, так недавно она произвела фурор в сети пластичным фото.

А еще, Екатерина Кухар поразила стройностью в коротких шортах. Балерина отдыхала и наслаждалась красотами Болгарии. 

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Новости Украины Екатерина Кухарбалерина
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