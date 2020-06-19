Екатерина Кухар "утонула" в розах на морском побережье и произвела фурор

Известная украинская балерина Екатерина Кухар показала нереально красивые сними из Одессы, которые вызвали огромный восторг поклонников. Звезда предложила выбрать одно из двух фото, сделанных на фоне морского побережья в Одессе. К нежным снимкам балерина добавила цитату британского поэта XVII-XIX веков Ричарда Бринсли Шеридана.

"1 or 2? "...Пройдемте в сад, я покажу Вас розам..." - подписала прима-балерина снимки в Instagram.

На кадрах Екатерина Кухар позирует на фоне ограды из белоснежных колонн. А рядом огромная плетистая розовая роза, которая радует не только обилием цветов, но и ароматом.

Для нового фотосета 38-летняя балерина оделась в нежно-розовое короткое платье-пончо с бахромой и мережкой от украинского дизайнера. Волосы она собрала в небрежный пучок, а часть - распустила.

Екатерина Кухар в Одессе (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Атмосферные снимки пришлись по вкусу поклонникам, которые пришли в восторг от первого и второго снимка.

Интересно, что в одном из интервью 38-летняя балерина признавалась, что ей не всегда продают вино в супермаркетах, хотя по возрасту ей уже можно уходить на пенсию (для балерин - с 37 лет).

Вместе со своим коллегой и партнером по балету Александром Стояновым Екатерина воспитывает сына Тимура и дочь Анастасию, но вплоть до прошлого года супруги не были официально расписаны, хотя и обвенчались 5 лет назад.

Ранее Екатерина Кухар сделала неожиданное заявление про пополнение в семье.