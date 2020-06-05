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Разрешу отправить в декрет: Екатерина Кухар сделала неожиданное заявление о пополнении в семье

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.06.2020 - 15:35
Разрешу отправить в декрет: Екатерина Кухар сделала неожиданное заявление о пополнении в семье
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина рассекретила свои планы

Оля Полякова на карантине положила начало хорошей традиции, которая переросла в ее сайд-проект - онлайн Instagram-шоу. Приглашенные звезды вместе с певицей играют традиционную игру "Правда или дело" и попутно рассказывают ей свои секреты и отвечают на порой неудобные и слишком личные вопросы. Так, откровениями с Королевой ночи недавно поделилась Екатерина Кухар. Она неожиданно призналась, что хочет покинуть сцену до того, как почувствует невостребованность в профессии из-за возраста, но подтолкнуть к этому ее может пополнение в семье.

38-летняя прима-балерина отмечает, что ее профессию принято считать одной из самых сложных, а на "заслуженный отдых" артисты балета имеют право уходить уже в 37 лет и даже получать пенсию.

"Но у каждого тела своя физиология, и в некоторых супермаркетах мне не продают вино, - рассказала Кухар. - Мне бы хотелось уйти со сцены, пока я еще востребованная, красивая, яркая, недоступная звезда. Может, я поддамся своему мужу и разрешу ему отправить меня в декрет и сделать мне еще одного малыша", - разоткровенничалась Екатерина.

К слову, с мужем, Александром Стояновым балерина работает вместе. Пара воспитывает сына Тимура и дочь Анастасию, но вплоть до прошлого года супруги не были официально расписаны. Пара обвенчалась 5 лет назад по настоянию религиозных родственников Александра. Примечательно, что с первым мужем Екатерина также проходила этот церковный обряд.

"У моего мужа несколько батюшек в семье, тетя-монахиня, и для них это было невероятно важно, поэтому я пошла на этот шаг. С первым мужем мы тоже венчалась, и когда окончательно разошлись, я понимала, что у меня остался один незакрытый вопрос. Я ему позвонила и сказала: "Надо развенчаться". На что он мне ответил: "Не парься, нас уже развенчали", - вспоминает Кухар.

Напомним, что ранее Екатерину Кухар сравнили в сети со знаменитой акртисой, оценив ее роскошный ретро-образ.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Екатерина Кухар
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