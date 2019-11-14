Екатерина Кухар поделилась своими лайфхаками по борьбе с простудой

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина рассказала, что помогает ей быстро встать на ноги без лекарств

У Екатерины Кухар очень насыщенный график - украинская прима-балерина регулярно занята в спектаклях, а кроме того, еженедельно участвует в прямых эфирах шоу Танцы со звездами 2019 в качестве звездной судьи. К слову, она эмоционально прокометировала уход из проекта Елены Кравец и рассказала, почему плакала в конце 12-го эфира. Поэтому танцовщице совершенно некогда болеть - а на случай, если болезнь таки подобралась близко, у нее уже есть проверенные методы борьбы.

Екатерина призналась на своей странице в Instagram, что все же умудрилась простудиться, так что пришлось вспоминать домашние средства, которые могут быстро поставить на ноги без лекарств.

Балерина также поделилась эффектным снимком со своим супругом Александром Стояновым из совместной фотосессии.

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Когда болезнь сбивает тебя с ног и с привычного ритма, понимаешь.... как же мама и бабушка были правы, когда говорили в детстве: "Здоровье — это самое главное! И ни за какие деньги ты его не купишь...!" За время своего "больничного", я вспомнила очень много домашних средств из детства, что помогли мне быстро стать на ноги без антибиотиков. Делюсь с вами своими #лайфхак , о которых вы, может быть, забыли ...

⠀

советы НЕ исключают консультацию врача!

⠀

Первое и самое важное правило при любой болезни — пить очень много жидкости!

Если вы пьёте чай, ВАЖНО, чтобы он был тёплым, но не горячим (если больное горло, нужно избежать раздражения);

Полоскание: ромашка (тёплая), соль+сода+капелька йода. От трёх до шести раз в день. Ингаляторы лучше использовать уже после того, как сделали эту процедуру.

Нос — масло шиповника, сок листика алое, сорванного на подоконнике у бабушки.

Чай с малиной/смородиной, мёдом, лимоном, имбирём....

И, конечно!!! #постельныйлежим

⠀А если НЕТ признаков температуры, лучше всего помогает балетный класс!! Тепло одеться, позаниматься и пропотеть.... Болезнь выходит вместе с потом.... Берегите себя, носите шапку, слушайте маму и не болейте! Ведь, когда плохо себя чувствуешь, всё остальное отступает на второй план", - подробно поделилась Кухар.

Поклонники желают ей скорейшего выздоровления и восхищаются красотой снимка с супругом.

Оххх, какое фото. не болей, Катюша

Катя класная фотка вы молодцы.Балериной надо родится это про Вас

Как же красиво. От вас невозможно отвести взгляд

Выздоравливайте

Катюша, выздоравливайте поскорее

Какая нежная фотография

Шикарный кадр!!

Это точно, здоровье самое главное... Спасибо за советы!

Вы невероятны! Как бы хотелось фотографировать такую красоту

Спасибо за советы .. Взяла на заметку

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, стильная Екатерина Кухар показала Елену Кравец в прозрачной блузке - балерина поделилась кадрами с шоу "Хто зверху?".