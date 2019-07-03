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"До чего хороша!" Полякова в дерзком мини со шнуровкой покорила образом на Х-факторе

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.07.2019 - 17:45
"До чего хороша!" Полякова в дерзком мини со шнуровкой покорила образом на Х-факторе
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица обратилась к поклонникам с вопросом

"Королева ночи" Оля Полякова примерила на себя новое амплуа – она стала судьей вокального шоу "Х-фактор".  Звезда уже приступила к съемке и осваивается на новом месте, а пока публикует в Instagram фото своих эффектных образов, в которых зрители увидят ее уже осенью на экране. Так она предстала перед поклонниками в оригинальном розовом платье-мини со шнуровкой по бокам.

"Суперблондинка" выбрала наряд, идеально подчеркнувший линию декольте – лиф с плотными чашками и пикантными шлейками. Она дополонила образ туфлями на выском каблуке бирюзового цвета и шляпкой в тон. Волосы Оли гладко зачесаны и собраны в хвост.

"А этот как? Вообще как вам идея, что я судья Х-фактор?" - поинтересовалась она мнением поклонников, попросив оценить новый образ.

&quot;До чего хороша!&quot; Полякова в дерзком мини со шнуровкой покорила образом на Х-факторе

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

В комментариях к фото подписчики восхитились ярким нарядом звезды, а также выразили свое мысли по поводу ее судейства. Многие поклонники посчитали, что Оля находится на своем месте и будет строгим, но объективным членом жюри и наставником.

&quot;До чего хороша!&quot; Полякова в дерзком мини со шнуровкой покорила образом на Х-факторе

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"4 топ-виконавці без яких не обходиться жодне свято. Оля, ви просто зайняли своє місце", "Красотка!", "Строгая судья будет", "Королева", "Будет весело!," "Классик, Вы будете справедливая судья!", "До чего же хороша!", "Клевая!", "Шикарная девочка", "Цукерочка", - писали фолловеры.

 

Скриншот комментариев

Ранее Оля уже публиковала фото в "образе Барби" с внушительным декольте. Тогда поклонники смогли рассмотреть поближе ее наряд и по достоинству его оценить.

Также Оля Полякова демонстрировала один из образов, в котором появилась на месте судьи. Тогда она отдала предпочтение латексным штанам и ассиметричной майке на одно плечо – наряд идеально подчеркну плавные изгибы длинноногой певицы.

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Новости Украины Оля Полякова
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