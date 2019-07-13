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Ефектна Оля Полякова після довгого мовчання підірвала мережу пікантним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.07.2019 - 13:04
Ефектна Оля Полякова після довгого мовчання підірвала мережу пікантним фото
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка засвітила розкішний бюст

Оля Полякова довго не з'являлася в соцмережах і не балувала шанувальників фото і відео, але вирішила все виправити, опублікувавши свіжий пікантний знімок. На останніх кадрах зірка красується в запаморочливих відвертих вбраннях під час зйомок шоу "Х-фактор". Ефектна поява в Instagram артистка супроводила чесним зізнанням – вона дуже скучила за своїм шанувальникам.

Оля позувала біля дзеркала, демонструючи екстремальне декольте і розкішний бюст. На "Королеві ночі" - латексне чорно-червоне вбрання, що складається і міні-спідниці і майки, яка повторює в точності хвилюючі вигини фігури. Макіяж у зірки як завжди помітний і яскравий, а хвилясте волосся обрамляє обличчя.

"Дорогі мої, я знову з вами, сподіваюся, скучили, бо я дуже!" - зізналася "суперблондинка".

Ефектна Оля Полякова після довгого мовчання підірвала мережу пікантним фото

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники оцінили ефектну появу зірки після тривалої відсутності. Вони буквально закидають Олю компліментами і повідомили, що її почуття взаємні. Також фани активно цікавилися, де пропадала їх улюблениця.

"До чого ж гарна!", "Яка гарнюня!", "Дуже-дуже скучили!", "Красуня", "Шикарна леді, захоплююся Вами!", "Яка краса!", "Гарне декольте", "Звичайно сумували, а як же без вас, нудно жити!" "Богиня", "Сумували, ще й як! Красуня Ви!", "Дуже красива! Так тримати", "Яскрава", "Оля, ти супер", "Дівчина моєї мрії" -  писали коментатори.

 

Скріншот коментарів

Раніше Оля Полякова захопила появою на зйомках "Х-фактора" у сукні-міні з пікантними шнурівками.

Також Оля Полякова підкорила мережу зухвалим латексним вбранням, що підкреслило її струнку фігуру.

До речі, Оля Полякова побалувала мережу знімком в "образі Барбі", блиснувши розкішним декольте на камеру.

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Новини України Оля Полякова
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