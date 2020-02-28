Едят только полезное: мама Насти Каменских рассказала, какими блюдами балует дочку и зятя

Алла Кудлай и Лидия Каменских (фото: пресс-служба певицы)

Для самых близких Лидия Каменских готовит только полезное

В неделю Масленицы звездные подруги Алла Кудлай и Лидия Каменских в эфире программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», вместе приготовили блины. За душевными разговорами мама Насти Каменских призналась, какие блюда любят ее дочка и зять, а Алла Кудлай раскрыла необычное как для женщины увлечение своей подруги.

Оказывается, Лидия Каменских так же придерживается принципов здорового питания, как и ее дочь. Но звездная мама говорит: собрать за одним столом всю семью удается не часто.

«Все заняты, работают, на гастролях. Вы же понимаете – шоу-бизнес. А по поводу блинов, так я их не ем, потому что от них можно поправиться. Вообще, это очень простое блюдо. Мой муж очень любит блины с мясной начинкой, я ему иногда делаю такими конвертиками», – поделилась Лидия Каменских в эфире канала «Украина».

А вот ее подруга Алла Кудлай иногда позволяет себе полакомиться этим блюдом.

«Когда у меня нет дома хлеба, я бегом беру молочко, яички, муку, немного масла. Можно и на воде их готовить. Быстренько на сковородку поставила и вместо хлеба – блинчики. Много не ем, только иногда, потому что это не полезно. В концертные костюмы не влезешь», – признается Алла Кудлай.

Настя Каменских с мамой

Есть у мамы Насти Каменских и фирменное блюдо, полакомиться которым приезжают дети.

«Зять очень любит мои котлеты из кролика, я делаю без муки, только добавляю немножко лука. Например, они сегодня встали и им нужно взять с собой, потому что где-то ездят целый день. Также холодное я делаю, запеканку из творога они очень любят. Это полезно, и они это едят», – рассказала мама Насти Каменских в программе «Зірковий шлях».

Лидия Каменских говорит – Алла всегда приходила и помогала ей с приготовлением блюд, если планировалось застолье. А когда подруги еще вместе пели в хоре имени Веревки, то на гастролях готовили с помощью кипятильника.

«Как-то на гастролях в Бельске Лидочка ловила рыбу. Она рыбачка такая! На Азовском море тогда на голый крючок наловили столько бычков, даже не знали, что с ними делать. Вот что ты с ними сделаешь в гостинице? Сварили кипятильником, сколько смогли», – вспомнила забавную историю Алла Кудлай и добавила, что тогда ухой они накормили весь хор.

Напомним, ранее Настя Каменских раскрыла секрет популярности своих видео в ТикТок.