Настя Каменских и Потап (фото:instagram.kamenskux)

Мама Насти Каменских рассказала, как относится к своему зятю Потапу

Настя Каменских счастлива в браке с рэпером Потапом. Мама исполнительницы Лидия Каменских рассказала, как Потап завоевал ее любовь и уважение, а также о том, как добился руки ее дочери. Об этом она сообщила в программе "ЖВЛ".

Лидия сообщила, что именно такого зятя хотела для своей дочки, ведь он напоминает ей собственного мужа.

"Просто мою жизнь, я прожила в любви. И Настя это видела. Она видела, как мы любим, какое у нас уважение. Сколько лет мы вместе. И она, видимо, где-то хотела себе такую ​​судьбу. И говорила: "Мама, мне Леша мой немного напоминает нашего папу", - поделилась мама певицы.

Также теща Потапа поддерживает стремление супругов вести здоровый образ жизни, но иногда балует музыкантов "вкусняшками" в виде домашних котлет.

"Я знаю рецепт правильных котлеток. Я им готовлю. И бывает даже они не знают. Когда они были в Мексике, я знала, когда прилетят. Думаю – а приготовлю им котлетки. Они приедут, будут голодны. Я люблю их. Это же мои дети", - поделилась Лидия.

Мама Насти Каменских рассказала, как ее подкупил Потап (YouTube)

Отметим, что мама Лидия является родственницей певицы Аллы Кудлай, исполнительница крестила Настю. Жещины очень дружны.

Отношения Потапа и Каменских начались еще в 2013 году, тогда их первый раз увидели целующимися. Только в 2019 пара совершила "каминаут" и призналась в своем страстном романе. Позже звезды сыграли роскошную свадьбу, на которой веселились украинские селебритис.