От еды до телефонов: Полякова, Тодоренко, Сумская и другие рассказали, что прячут в нижнем белье

Женские бюстгальтеры давно перестали выполнять только свою первоочередную функцию - держать грудь в надлежащей форме. Сейчас чего только женщины там не прячут - начиная от денег и телефонов, и заканчивая даже едой. Украинские селебритиз (Оля Полякова, Регина Тодоренко, Злата Огневчи, Алина Гросу и другие) рассказали "Зірковому шляху" на канале "Украина", что скрывают в нижнем белье.

Телеведущая Регина Тодоренко объездила 107 стран мира и, когда хотелось есть и пить, а выносить со шведских столов в гостиницах было категорически запрещено, именно бюстгальтер и пригодился.

"Я прятала сыр, есть хотелось очень сильно, иногда бутерброды проносила. Я и чай иногда носила, когда не было карманов. Вы знаете, сколько можно вынести в бюстгальтере? Если он еще на пару размеров больше? Можно вынести полотенце, халат, а также вот эти вот приятные пузырьки в пятизвездочных отелях, гель для душа, деньги, ключи, шпаргалки, а у меня грудь не так велика, чтобы туда что-то прятать. А петличку, микрофон можно", - делится Регина Тодоренко.

Екатерина Сильченко (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Дизайнер Екатерина Сильченко тоже пользуется нижним бельем как сейфом.

"Я такая авантюристка! Например, на Одесском кинофестивале я была без клатча, с собой взяла телефон, и в чехол телефона положила деньги. Чтобы яркий телефону не фигурировал на фоне платья, спрятала в корсет. Когда я уже прошла, я достала телефон и сделала с подругами селфи. Поэтому я так периодически делаю. Я не вижу в этом ничего, мне кажется, что это даже пикантно и весело", - говорит журналистам "Зіркового шляху" Катя Сильченко.

Диджей Нана Кумейко тоже прячет в бюстгальтере личные вещи.

"Если у меня руки заняты, я сюда обычно вкладываю телефон. И тогда я выхожу на сцену, надеваю наушники, у меня очень длинный провод, чтобы на него никто не наступил, я его тоже кладу в бюстгальтер", - говорит диджей Нана Кумейко.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Свой главный рабочий инструмент - микрофон королевы - прячет среди своих роскошных форм и Оля Полякова. Однако журналистам певица признается: на большее ее корсетов не хватает.

"Если туда что-то спрятать - будет видно. У меня есть костюмер Арина, у нее шестой размер груди она туда что хочешь прячет: помаду, косточку, и пудру, это очень круто", - рассказала Полякова.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Злата Огневич хотя пышного декольте и не имеет, но тоже в бюстгальтере носит самое необходимое.

"Духи, деньги и бальзам для губ. Было такое. А еще, когда была дискотека, то мы увеличивали себе пушапом грудь, чтобы привлечь внимание мальчиков. Это было в 9 классе, я сейчас вспоминаю это. Это очень забавно. Уже потом ты понимаешь, что не это работает. Но у подростков как раз визуальная картинка очень на них работает", - делится Злата Огневич.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Хорошо умеет увеличивать с помощью ложного пуш-апа и других вспомогательных средств свою грудь и певица Алина Гросу.

"Подкладывали, конечно. Во-первых, так - в 13 лет, мне кажется, у меня был бюст даже больше, чем сейчас. Мне тогда не надо было ничего подкладывать абсолютно. Затем я немного похудела как-то за 4 года. Но мне немного повезло, потому что у меня мама с таким бюстом, что мама мучается всю жизнь, говорит - хочу, чтобы меньше был", - говорит Гросу.

Но даже в своем вдвое меньшем бюстгальтере время от времени Гросу умудряется спрятать деньги, помаду, телефон.

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Актриса Ольга Сумская также время от времени свой бюстгальтер использует как кошелек.

"Ну а как же? Деньги - это святое. Был такой случай, когда просто некуда было спрятать, какое-то количество денег, и вот так, как обычно женщины когда-то это делали. Итак, я их завернула в платок и положила в бюстгальтер, там есть где разместиться, я вам скажу, потому нормально", - говорит Ольга Сумская.