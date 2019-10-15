Від їжі до телефонів: Полякова, Тодоренко, Сумська та інші розповіли, що ховають у спідній білизні

Жіночі бюстгальтери давно перестали виконувати свою першочергову функцію - тримати груди в належній формі. Зараз чого тільки жінки там не ховають - починаючи від грошей і телефонів, і закінчуючи навіть їжею. Українські селебрітіз (Оля Полякова, Регіна Тодоренко, Злата Огневчи, Аліна Гросу та інші) розповіли "Зірковому шляху" на каналі "Україна", що приховують в нижній білизні.

Телеведуча Регіна Тодоренко об’їздила 107 країн світу і, коли хотілося їсти і пити, а виносити зі шведських столів у готелях було категорично заборонено, саме бюстгальтер і ставав у нагоді.

"Я ховала сир, їсти хотілося дуже сильно, іноді бутерброди проносила. Я і чай іноді носила, коли не було кишень. Ви знаєте, скільки можна винести в бюстгальтері? Якщо він ще на пару розмірів більший? Можна винести рушник, халат, і навіть ось ці ось приємні пляшечки в п'ятизіркових готелях, гель для душу, гроші, ключі, шпаргалки, а у мене груди не такі великі, щоб туди щось-то ховати. А петличку, мікрофон можна", - ділиться на каналі "Україна" Тодоренко.

Катерина Сільченко (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Дизайнерка Катерина Сільченко теж користується спідньою білизною як сейфом.

"Я така авантюристка! Наприклад, на Одеському кінофестивалі я була без клатчу, з собою взяла телефон, і в чохол телефону поклала гроші. Щоб яскравий телефон не фігурував на тлі сукні, сховала у корсет. Коли я вже пройшла, я дістала телефон і зробила з подругами селфі. Тому я так періодично роблю. Я не бачу в цьому нічого, мені здається, що це навіть пікантно і кумедно", - говорить журналістам "Зіркового шляху" Катя Сільченко.

Діджей Нана Кумейко теж ховає у бюстгальтері особисті речі.

"Якщо у мене руки зайняті, я сюди зазвичай вкладаю телефон. І тоді я виходжу на сцену, одягаю навушники, у мене дуже довгий дріт, щоб на нього ніхто не став, я його теж кладу в бюстгальтер", - говорить діджей Нана Кумейко.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Свій головний робочий інструмент – мікрофон королеви – ховає поміж своїх розкішних перс і Оля Полякова. Проте журналістам співачка зізнається: на більше її корсетів не вистачає.

"Якщо туди щось заховати – буде видно. В мене є костюмер Аріна, у неї шостий розмір грудей. І вона туди, шо хочеш ховає: і помаду може, і кісточку, і пудру, це дуже круто", - розповіла Полякова.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Злата Огнєвіч хоча пишного декольте і не має, але теж у бюстгальтері носить найнеобхідніше.

"Парфуми, гроші і бальзам для губ. Було таке. А ще, коли була дискотека, то ми збільшували собі пушапом груди, щоб привернути увагу хлопців. Це було в 9 класі, я зараз згадую це. Це дуже кумедно. Уже потім ти розумієш, що не це працює. Але у підлітків якраз візуальна картинка дуже на них працює", - ділиться Злата Огнєвіч.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Добре вміє збільшувати за допомогою оманливого пуш-апу та інших допоміжних засобів свої груди й співачка Аліна Гросу.

"Підкладала, звичайно. По-перше, так – в 13 років, мені здається, у мене був бюст навіть більший, ніж зараз. Мені тоді не треба було нічого підкладати абсолютно. Потім я трохи схудла якось за 4 роки. Але мені трохи пощастило, тому що в мене мама з таким бюстом, що мама мучиться все життя, каже – хочу, щоб менші були", - говорить Гросу.

Але навіть у своєму вдвічі меншому бюстгальтері час від часу Гросу примудряється заховати гроші, помаду, телефон.

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Акторка Ольга Сумська також час від часу свій бюстгальтер використовує як гаманець.

"Ну а як же? Гроші – це святе. Був такий випадок, коли просто не було куди сховати, якась кількість грошей, і от так, як зазвичай жінки колись це робили. Отже, я їх загорнула в хусточку і поклала в бюстгальтер, там є де поміститися, я вам скажу, тому нормально", - говорить Ольга Сумська.