DZIDZIO рассказал о самых больших казусах, которые случались с ним в детстве

За кулисами новогоднего концерта «Музыкальная платформа», который канал «Украина» покажет в новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь, популярный артист DZIDZIO откровенно рассказал, почему в детстве получал по попе и за что до сих пор помнит прежние зимние праздники.

Лидер мегапопулярной группы «DZIDZIO» Михаил Хома во время эксклюзивного интервью журналистам канала «Украина» вспомнил самые большие казусы детства, которые случались с ним в новогодние праздники:

«Как-то я ремонтировал гирлянду – хотел сам наряжать елку, без папы и мамы. И, одним словом, распилил эти гирлянды, взял нож, плоскогубцы, ленту – отмотал, закрутил, а там забыл, что отмотал и, держа пальцем, думаю, попробую включить... оно, как бахнуло! Я испугался, выбило свет и так еще около 5 секунд тишина, а потом слышу мама летит из кухни, но что-то в руках держит, а именно – мокрую тряпочку. И этой мокрой тряпочкой мне по заднице отходила и не было у меня ни елки, ни Деда Мороза. С тех пор я помню, что пальцы в розетку совать нельзя».

Но это далеко не единственный случай, который произошел с DZIDZIO за его непослушание. Как-то будущий музыкант нырнул в прорубь, после чего до сих пор не решается залезть в холодную воду на праздник Крещения.

«У меня была такая история – я, когда был маленький имел такое-себе здоровьечко... И однажды, я ходил по льду, ходил-ходил, хотя мама и говорила: «Не ходи там, потому что скользко». И когда она отвернулась, я упал в воду – она ко мне, а меня нет... я замерз там, и с тех пор ни разу не был в воде. Так как заболел воспалением легких», – признался DZIDZIO за кулисами концерта-награждения лучших песен 2019-го года «Музыкальная платформа», который канал «Украина» покажет 31 декабря в полночь.

DZIDZIO (фото: ТК "Украина")

Также в праздничном концерте «Музыкальная платформа» зажгут Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменских, MONATIK, Сергей Бабкин, Ирина Билык, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павел Зибров, TARABAROVA, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil, Злата Огневич, Александр Пономарев, группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитела», «KADNAY», «Freedom-Jazz» и другие.

Напомним, ранее DZIDZIO рассказал, как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь.