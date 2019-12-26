DZIDZIO розповів, про найбільші казуси, які траплялися з ним у дитинстві

За лаштунками новорічного концерту «Музична платформа», який канал «Україна» покаже у новорічну ніч, 31 грудня опівночі,популярний артист DZIDZIO відверто розповів, чому в дитинстві отримував по попі і за що досі пам'ятає колишні зимові свята.

Лідер мегапопулярного гурту «DZIDZIO» Михайло Хома під час ексклюзивного інтерв’ю журналістам каналу «Україна» пригадав найбільші казуси дитинства, які траплялися з ним у новорічні свята:

«Якось я ремонтував гірлянду – хотів сам вбирати ялинку, без тата і мами. І, одним словом, розпилив ці гірлянди, взяв ножик, плоскогубці, стрічку – відмотав, закрутив, а там забув, що відмотав і, тримаючи пальцем, думаю, спробую ввімкнути… воно, як бахнуло! Я настрашився, вибило світло і так ще десь 5 секунд тиша, а потім чую мама летить із кухні, але щось в руках має, а саме – мокру ганчірку. Тією мокрою ганчіркою мені по дупі відходила і не було в мене ні ялинки, ні Діда Мороза. Відтоді я пам’ятаю, що пальці в розетку сувати не можна».

музикант пірнув в ополонку, після чого і досі не наважується залізти у холодну воду на свято Водохреща.

«У мене була така історія – я коли був малий мав здоров’ячко таке собі… І одного разу, я ходив біля води, ходив-ходив, хоча мама і казала: «Не ходи там, бо слизько». І коли вона відвернулася, я впав у воду – вона до мене, а мене нема… то я змерз там – і з того часу жодного разу не був у воді. Адже захворів на запалення легень», – зізнався DZIDZIO за лаштунками концерту-нагородження кращих пісень 2019-го року «Музична платформа», який канал «Україна» покаже 31 грудня опівночі.

DZIDZIO (фото: ТК "Україна")

Також на святковому концерті «Музична платформа» запалять Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменських, MONATIK, Сергій Бабкін, Ірина Білик, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павло Зібров, TARABAROVA, Gena VITER, Поліграф ШарікOFF, Jerry Heil, Злата Огнєвіч, Олександр Пономарьов, гурти «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитіла», «KADNAY», «Freedom-Jazz» та інші.

Нагадаємо, раніше DZIDZIO розповів, як правильно загадувати бажання в новорічну ніч.