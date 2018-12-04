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Просто не узнать: модель Джиджи Хадид поразила новой фотосессией

Lite » Звезды 04.12.2018 - 18:00
Просто не узнать: модель Джиджи Хадид поразила новой фотосессией
Фото: Джиджи Хадид (instagram.com/gigihadid)

Стилисты предложили ведущей топ-модели Джиджи Хадит примерить на себя образ блондинки в фотосессии для глянца

Джиджи Хадид предстала в новом образе на фотосессии для глянцевого журнала W magazine. Авторами снимков стали стали Мерт Алас и Маркус Пиггот, а за стиль отвечал Карлос Назарио. Кадрами со съемки звезда поделилась в Instagram.

23-летняя американская модель появилась на снимках в нескольких нарядах. Она примерила на себя маленькое золотое платье с очень глубоким декольте и на тонких бретелях, которое дополнила объемным золотым браслетом в виде змеи на запястье.

Просто не узнать: модель Джиджи Хадид поразила новой фотосессией

Супер-модель в чувственном образе (фото: instagram.com/wmag)

А так же, необычным получилось фото в брюках цвета металлик и розовом топе.

Просто не узнать: модель Джиджи Хадид поразила новой фотосессией

Не правда ли похожа на азиатку? (фото: instagram.com/wmag)

Для фотосета стилисты выбрали для Джиджи белые парики, а в качестве макияжа глаз преобладал интенсивный smoky eyes. Визажисты не стали использовать контуринг и выбрали помаду оттенка нюд. Образы получились действительно яркими, и в то же время чувственными. Одно можно сказать точно - супер-модель стала не похожа на саму себя.

Просто не узнать: модель Джиджи Хадид поразила новой фотосессией

Джиджи в непривычном образе (фото: instagram.com/wmag)

Комментаторы, под фото в микро-блоге журнала, выдвигают версии - на кого же больше похожа в новом образе топ-модель. По мнению подписчиков, на некоторых снимках, Джиджи очень похожа на Голливудскую актрису Дженифер Лоуренс, на других – на девушку азиатских кровей. Была даже версия, что образ Хадид напоминает одну из самых прославленных в США певиц в стиле кантри Долли Партон.

Просто не узнать: модель Джиджи Хадид поразила новой фотосессией

Хадид в образе блондинки (фото: instagram.com/wmag)

Просто не узнать: модель Джиджи Хадид поразила новой фотосессией

(скриншот: instagram.com/wmag)

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