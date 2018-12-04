Просто не впізнати: модель Джіджі Хадід вразила новою фотосесією

Фото: Джиджи Хадид (instagram.com/gigihadid)

Стилісти запропонували топ-моделі Джіджі Хадід приміряти образ блондинки у фотосесії для глянцю

Джіджи Хадід постала в новому образі на фотосесії для глянцевого журналу. Авторами знімків стали стали Мерт Алас і Маркус Піггот, а за стиль відповідав Карлос Назаріо. Кадрами зі зйомки зірка поділилася в Instagram.

23-річна американська модель з'явилася на знімках в декількох нарядах. Вона приміряла на себе маленьку золоту сукню з дуже глибоким декольте і на тонких бретелях, яке доповнила об'ємним золотим браслетом у вигляді змії на зап'ясті.

Супер-модель в чуттєвому образі (фото: instagram.com/wmag)

А також, незвичним вийшло фото в брюках кольору металік і рожевому топі.

Не правда схожа на азіатку? (фото: instagram.com/wmag)

Для фотосету стилісти вибрали для Джіджи білі перуки, а в якості макіяжу очей переважав інтенсивний smoky eyes. Візажисти не стали використовувати контуринг і вибрали помаду відтінку нюд. Образи вийшли дійсно яскравими, і в той же час чуттєвими. Одне можна сказати точно - супер-модель стала не схожа на саму себе.

Джіджі в не звичному образі (фото: instagram.com/wmag)

Коментатори, під фото в мікро-блозі журналу, висувають версії - на кого більше схожа в новому образі топ-модель. На думку фанів, на деяких знімках, Джіджі дуже схожа на Голлівудську актрису Дженніфер Лоуренс, на інших – на дівчину азіатських кровей. Була навіть версія, що образ Хадід нагадує одну з найславетніших в США співачок в стилі кантрі Доллі Партон.

Хадід в образі блондинки (фото: instagram.com/wmag)

(скриншот: instagram.com/wmag)

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Відео: РБК-Україна