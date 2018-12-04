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Как быть красивой и привлекательной: советы от Леонилы Гузь

Lite » Красота и Здоровье 04.12.2018 - 07:39
Как быть красивой и привлекательной: советы от Леонилы Гузь
Леонила Гузь (фото: instagram.com/leonila.guz)

Мисс Украина 2018 озвучила несколько советов красоты, которыми должна воспользоваться каждая девушка

Мисс Украина 2018 Леонила Гузь, которая уже восьмого декабря будет представлять нашу страну на самом престижном конкурсе красоты, рассказала, как держать себя в форме, быть красивой и привлекательной.

Как быть красивой и привлекательной: советы от Леонилы Гузь

Леонила Гузь (фото: instagram.com/leonila.guz)

Прежде всего, сказала девушка в интервью журналу Ukrainian People, нужно любить себя и заботиться о своем здоровье и эмоциональном самочувствие.

"Чтобы горели глаза и пела душа. Выберите приятный вид активного отдыха и уважайте свое тело. Ешьте полезную пищу, но не ограничивайте себя в любимых блюдах", - посоветовала красавица.

Как быть красивой и привлекательной: советы от Леонилы Гузь

Леонила Гузь (фото: instagram.com/leonila.guz)

При этом сама Леонила призналась, что не имеет вредных привычек.

"Я за здоровый образ жизни. Диет никогда не придерживалась, всегда ела все, что хотела. Просто ем здоровую пищу и пью много воды", - сказала она.

Жизненные принципы Леонилы Гузь:

  • Быть честной с собой и миром.
  • Уважать себя и окружающих.
  • Быть сильной и верить в свои силы.
  • Быть доброй и помогать тем, кто в этом нуждается.
  • Радоваться жизни!

Как быть красивой и привлекательной: советы от Леонилы Гузь

Леонила Гузь (фото: instagram.com/leonila.guz)

Ранее первая красавица Украины рассказала о личной жизни и вспомнила о том, как вообще попала на этот престижный конкурс.

Видео: РБК-Украина

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