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Дженнифер Лопес устроила пижамную вечеринку на Рождество: милые семейные фото

Lite » Звезды 26.12.2018 - 11:37
Дженнифер Лопес устроила пижамную вечеринку на Рождество: милые семейные фото
Фото: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (instagram.com/jlo)

Певица нарядила все семейство в одинаковые клетчатые пижамы

Как и многие другие знаменитости, 25 декабря американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала Рождество. Звезда устроила веселый семейный вечер со своим возлюбленным Алексом Родригесом и самыми близкими - матерью Гваделупой и детьми Максом и Эммой. Милыми снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

Джей Ло и остальные нарядились в милые одинаковые клетчатые пижамы и явно наслаждались праздничным бездельем, а также готовили вместе и распаковывали подарки, разложенные под красиво наряженной елкой.

Дженнифер Лопес устроила пижамную вечеринку на Рождество: милые семейные фото

Фото: (instagram.com/jlo)

Отметим, что в этот день 49-летняя певица решила обойтись без макияжа, а волосы завязала в простой пучок.

Дженнифер Лопес устроила пижамную вечеринку на Рождество: милые семейные фото

Фото: (instagram.com/jlo)

"Желаю вам всем веселого Рождества. Люблю вас",- поздравила Дженнифер подписчиков в соцсети.

 

Фото: (instagram.com/jlo)

Алекс Родригес также поделился уютными моментами на своей страничке.

"Она все еще ребенок, когда дело доходит до Рождества. С Рождеством всех!" - прокомментировал Алекс в Instagram.

Дженнифер Лопес устроила пижамную вечеринку на Рождество: милые семейные фото

Фото: (instagram.com/arod)

К тому же он опубликовал забавный видеоролик, в котором показал, как Лопес весело танцует дома в пижаме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

Видео: (instagram.com/arod)

Напомним, ранее Дженнифер Лопес в роскошном платье произвела фурор на премьере фильма. Звезда посетила премьеру фильма "Начни сначала" в Нью-Йорке и выбрала для выхода в свет шикарное розовое платье от Giambattista Valli с длинным шлейфом.

Мы также сообщали, что дочь Дженнифер Лопес сыграла главную роль в клипе мамы. Для Эммы эта работа стала актерским дебютом, а для ее мамы — режиссерским, поскольку впервые звезда сама срежиссировала видео.

Читайте также о том, что комик Алан Карр спародировал откровенную фотографию певицы Дженнифер Лопес для глянца, и разместил фото в Instagram, сопроводив егобрутальными хэштегами.

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