Дженнифер Лопес попросила Меган Маркл быть ее подружкой невесты на свадьбе — СМИ

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

По данным источника, Меган попросила о странной просьбе

Еще в марте 2019 года после двухлетнего знакомства спортсмен Алекс Родригес сделал своей звездной возлюбленной предложение. Однако пара не спешила сразу же расписываться. Все же такая мега-звезда как Дженнифер Лопес явно не ограничиться обычной церемонией бракосочетания, а организует “пир на весь мир” с десятками всемирно известных селебритис. И кстати, среди звездных гостей свадьбы Лопес и Родригеса вполне могут оказаться Меган Маркл и принц Гарри. Более того, Меган даже может достаться самая почетная роль церемонии - быть подружкой невесты.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Дженнифер и Алекс планируют сыграть свадьбу уже этим летом. Однако певица и спортсмен пока не раскрывают детали и не признаются, где и когда случится таинство.

Согласно источнику из близкого окружения Джей Ло, подружкой звездной невесты может стать именно герцогиня Сассекская Меган Маркл! Об этом сообщает издание New Weekly. Якобы Джей Ло попросила об этом Меган, когда они встречались на недавней вечеринке в Майами.

“Меган была ошеломлена, но сказала, что для нее это будет большая честь”, - сообщает предполагаемый источник New Weekly, добавляя, что свадьба Лопес и Родригеса состоится в Доминиканской Республике, где спортсмен вырос.

Видео: instagram.com/kensingtonroyal

По словам инсайдеров, Дженнифер даже задумывается о том, чтобы слегка повторит свадебное платье Меган Маркл.

“Они хотят арендовать частный остров для свадьбы. Дженнифер также хотела бы повторить платье Меган. Так как она хочет что-то простое, элегантное и утонченное”.

Напомним, что для свадебной церемонии Меган Маркл выбрала роскошное платье с длинным шлейфом от британского дизайнера и креативного директора французского Модного дома Givenchy Клэр Уэйт.

Издание также сообщает, что Меган попросила Дженнифер и гостей вечера подписать соглашение о неразглашении информации в случае, если Маркл согласится стать подружкой невесты. Более того, гости торжества должны будут обязаться не фотографировать Маркл.

“Дженнифер ответила, что если Меган согласиться стать ее подружкой, то она готова выполнить любой ее запрос”, - сообщает инсайдер.

Также во время этой беседы Лопес предложила Маркл свою помощь, если та захочет “вернуться в Голливуд”. Якобы Джей Ло может привлечь актрису в своих будущих кинопроектах.

Напомним, ранее стало известно, что Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать имя "герцогов Сассекских", разрушив их бизнес-планы.