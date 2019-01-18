Джамала "зажгла" зумбой на Маврикии

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица отлично двигалась в такт энергичной музыке

Популярная певица Джамала, которая сейчас проводит зимние каникулы на экзотическом Маврикии, острове в Индийском океане, решила предаться не только пляжным развлечениям и экскурсиям, но и немного потанцевать в удовольствие.

Скриншот: видео в "историях" Джамалы (instagram.com/jamalajaaa)

"Сегодня у меня будет достаточно ленивый день, поэтому я ворвусь в зумбу", - сообщила певица перед входом на открытую террасу, на которой проводился урок по зумбе.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Для тренировки Джамала выбрала белую свободную фубдолку, черные лосины и черные кроссовки. На голове собрала небрежный пучок, чтобы волосы не мешали свободно двигаться в зажигательном танце.

Скриншот: видео в историях Джамалы (instagram.com/jamalajaaa)

"Скачешь все время, хороший спорт", - новое развлечение пришлось по душе знаменитости.

"Первый раз пробую это", - призналась певица в подписи под видео.

После энергичных прыжков и приседаний, тренер предложила сделать растяжку, которая тоже пришлась по душе знаменитости.

"Растяжечка, понравилось очень", - в заключении урока призналась Джамала.

Читайте также о том, что Джамала очаровала воздушным образом. Похожая на испанскую сеньориту певица позировала в джунглях Маврикия.

А также, недавно Джамала попробовала свои силы в новом для себя жанре. Она записала песню в стиле рэп.

Джамала: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)