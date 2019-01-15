Испанская сеньорита: Джамала зачаровала новым воздушным образом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала побаловала поклонников целой fashion-съемкой

Не проходит и дня, чтобы восхитительная Джамала не публиковала на своей instagram-страничке потрясающие и очень сочные фото с отдыха на Маврикии. При этом кроме экзотических видов, красочных пляжей и зеленых пейзажей, украинская исполнительница также время от времени радует своих подписчиков эффектными образами.

Так, Джамала опубликовала очень яркое фото, на котором позирует в роскошном розовом платье от украинского бренда BENDUS KARINA. Длинное воздушное платье в складках и оборках оголяет загоревшие плечи певицы. При этом отдаленно образ напоминает "испанский стиль": в платье Джамала выглядит, как испанская сеньорита.

Исполнительница позирует босая на фоне корней экзотических деревьев.

Загадочная Джамала на Маврикии (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица, как обычно, не ограничилась одним лишь снимков в своей ленте, но также опубликовала целую серию фото в своем instagram-сториз.

Джамала в этом платье отправилась на ужин с мужем Сеит-Бекиром. Параллельно делая фото на фоне заката, контрастирующей зелени пальм и на пляже.

"Я уже говорила, что на отдых беру минимум вещей. Вот и на этот раз со мной только два платья… Понимаю женщин и мужчин, которые на отдыхе с радостью одеваются ярко", — подписала один из снимков Джамала.

Романтическая Джамала в платье от украинского дизайнера (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники Джамалы поспешили оставить отзывы.

"Красавица", — подчеркивает katia_zharonina.

"Ви красуня. Гарного відпочинку!" — желает pavlosiukolia.

"Очень круто отношусь к дресс-коду! Но на отдых всегда беру вещей по минимуму, поэтому так же как и вы, не всегда попадаю. Но мне очень нравиться такая задумка гостиниц!" — пишет pasieka_masha.

Напомним, ранее LITE писал, что Джамала зачитала рэп, исполняя в необычный манер украинскую колядку.

А вот что касается платьев Джамалы на отдыхе, то одно и них — красное платье-вышиванка, вызвавшее фурор в сети.

Джамала: биография (видео: РБК-Украина)