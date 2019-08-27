Джамала загадала суперважный и особенный подарок на свой день рождения

Джамала празднует 36-летие!
Джамала празднует день рождения! Украинской певице крымскотатарского происхождения, победительнице Евровидения 2017 исполнилось сегодня, 27 августа, 36 лет! При этом певица, которая ранее прогулялась по Парижу в стильном летнем образе, уже успела напомнить о своем празднике очень особенным постом на своей страничке в сети instagram. И даже призвала каждого своего подписчика не просто поздравить свою любимицу, а сделать в этот день кое-что особенное и важное.
Так, исполнительница опубликовала большой пост, в котором попросила каждого на ее день рождения помочь маленьким детям и перечислить какую-угодно сумму (пускай даже самую маленькую) в благотворительный фонд “Таблеточки”.
“Друзья, сегодня у меня день рождения и я уже успела загадать желание. Хочу «один», но такой необходимый подарок для многих малышей! ️РЕАГЕНТЫ!” - пишет Джамала.
“Поэтому, если вы хотите меня поздравить, сделайте это, перечислив удобную для вас сумму на счет фонда “Таблеточки” (ссылка на проект в моем профиле.) На собранные средства будут приобретены реагенты для Киевского областного онкодиспансера, где проходят стационарное лечение 40 маленьких пациентов, и еще много детей приходят на необходимые процедуры. Если мы с вами соберем 100000 гривен, то покроем полугодовую потребность в реагентах и поможем лечить малышей максимально эффективно. Именно это сделает меня по-настоящему счастливой. Помните, с маленьких сумм состоит большая!” - призывает певица.
Хотя и весьма мило завершила свой пост: “P.S. Конечно, я вас люблю и без подарков. Но, если честно, с подарками немного больше”.
Свой пост певица сопроводила портретом. На фото Джамала позирует в розовом наряде и белом топе. Она улыбается и счастлива.
Джамала празднует день рождения (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Конечно же, поклонники певица поспешили поздравить ее. И оставить приятные пожелания имениннице!
Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa
Напомним, ранее Джамала похвасталась творческими новинками. Певица подчеркнула, что она по-настоящему счастлива. Исполнительница отправилась в Харьков для записи нового альбома и, судя по ее комментариям в соцсетях, процесс проходит успешно.
Кроме того, Джамала призналась, что ее маленький сын выучил первую песню, но она принадлежит другой исполнительнице, а не его звездной маме.