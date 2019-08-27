Джамала загадала надважливий і особливий подарунок на свій день народження

Джамала святкує день народження! Українській співачці кримськотатарського походження, переможниці Євробачення 2017 виповнилося сьогодні, 27 серпня, 36 років! При цьому співачка, яка раніше прогулялася по Парижу в стильному літньому образі, вже встигла нагадати про своє свято дуже особливим постом на своїй сторінці в мережі instagram. Та навіть закликала кожного свого підписника не просто привітати свою улюбленицю, а зробити в цей день щось особливе і важливе.

Так, виконавиця опублікувала великий пост, в якому попросила кожного на її день народження допомогти маленьким дітям і перерахувати яку завгодно суму (нехай навіть саму маленьку) у благодійний фонд "Таблеточки".

“Друзі, сьогодні в мене день народження і я вже встигла загадати бажання. Дуже хочу «один», але такий необхідний подарунок для багатьох малюків. РЕАГЕНТИ!" - пише Джамала.

"Тому, якщо ви хочете мене привітати, зробіть це, переказавши зручну для вас суму на рахунок фонду "Таблеточки" (посилання на проект у моєму профілі.) На зібрані кошти будуть придбані реагенти для Київського обласного онкодиспансеру, де проходять стаціонарне лікування 40 маленьких пацієнтів, та ще багато дітей приходять на необхідні процедури. Якщо ми з вами зберемо 100 тисяч гривень, то покриємо піврічну потребу в реагентах і допоможемо лікувати малюків максимально ефективно. Саме це зробить мене по-справжньому щасливою. Пам’ятайте, з маленьких сум складається велика!" - закликає співачка.

Хоча і досить мило завершила свій пост: “P. S. Звичайно, я вас люблю і без подарунків. Але, якщо чесно, з подарунками трохи більше".

Свій пост співачка супроводила портретом. На фото Джамала позує в рожевому вбранні і білому топі. Вона посміхається і щаслива.

Джамала святкує день народження (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Звичайно ж, шанувальники співачка поспішили привітати її. І залишити приємні побажання іменинниці!

“З Днем Народження, люба Джа, у тебе велике серце! Люблю нескінченно"

“З Днем Народження, наша дорога і улюблена Джа! Ваш пост гріє мені душу. Обов'язково сьогодні перерахую (як тільки остаточно прокинуся) гроші на благодійність, це неймовірно важлива тема. Ваше серце неймовірно добре. Ще раз зі святом"

"З Днем Народження, наша Джа"

"З днем народження, щастя, удачі, щоб ваші діти вас дуже любили"

“З днем народження! Дякую за таку ініціативу"

“Найкращий подарунок для батьків - це здоров'я їх дітей! Від кожного доброго діла світ стає кращим"

“З днем народження!!! Бажаю щастя, здоров'я, творчих успіхів! Ти прекрасна, будь такий завжди!"

“З Днем Народження!!! Радості в кожному моменті!!!"

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше Джамала похвалилася творчими новинками. Співачка наголосила, що вона по-справжньому щаслива. Виконавиця вирушила до Харкова для запису нового альбому і, судячи з її коментарів у соцмережах, процес проходить успішно.

Крім того, Джамала зізналася, що її маленький син вивчив першу пісню, але вона належить іншій виконавиці, а не його зірковій мамі.