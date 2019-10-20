Джамала умилила нежными фото с мужем и сыном в осеннем лесу

Певица поделилась эффектными черно-белыми кадрами
Осенью многие спешат сделать эффектные снимки на фоне красочных пейзажей - не смогла удержаться и Джамала, которая недавно показала свой идеальный осенний образ в трендовом пальто кирпичного оттенка и порассуждала о плюсах и минусах этой поры года. А новыми кадрами в своем Instagram она вызвала настоящую волну умиления у поклонников - ведь на этот раз артистка устроила атмосферную съемку в осеннем лесу вместе с любимыми мужчинами - мужем и сыночком.
Очаровательные черно--белые снимки так и дышат любовью и счастьем. Джамала и Бекир позировали с маленьким Эмиром-Рахманом на руках, при этом на одном из фото папа нежно целует малыша.
Фото: Джамала с семьей (instagram.com/jamalajaaa)
Также супруги сделали трогательный кадр только вдвоем, на котором они запечатлены в обнимку.
Фото: Джамала с семьей (instagram.com/jamalajaaa)
"Після концертів я привожу додому не тільки море емоцій та вражень, а ще й м’які іграшки для Емірчика, цукерки та навіть сир Дякую вам за все тепло та увагу від всіх моїх домашніх", - прокомментировала артистка.
Фото: Джамала с семьей (instagram.com/jamalajaaa)
Растроганные подписчики не смогли удержаться от умиленных комментариев в адрес чудесной семьи.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, Джамала покорила нежным фото с подросшим сыночком. Певица показала, как они с малышом проводят выходной
Ранее Джамала растрогала зажигательным совместным "концертом" с сыном Эмиром-Рахманом.