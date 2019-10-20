ru
ua

Джамала умилила нежными фото с мужем и сыном в осеннем лесу

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Певица поделилась эффектными черно-белыми кадрами

Осенью многие спешат сделать эффектные снимки на фоне красочных пейзажей - не смогла удержаться и Джамала, которая недавно показала свой идеальный осенний образ в трендовом пальто кирпичного оттенка и порассуждала о плюсах и минусах этой поры года. А новыми кадрами в своем Instagram она вызвала настоящую волну умиления у поклонников - ведь на этот раз артистка устроила атмосферную съемку в осеннем лесу вместе с любимыми мужчинами - мужем и сыночком.

Очаровательные черно--белые снимки так и дышат любовью и счастьем. Джамала и Бекир позировали с маленьким Эмиром-Рахманом на руках, при этом на одном из фото папа нежно целует малыша.

Фото: Джамала с семьей (instagram.com/jamalajaaa)

Также супруги сделали трогательный кадр только вдвоем, на котором они запечатлены в обнимку.

Фото: Джамала с семьей (instagram.com/jamalajaaa)

"Після концертів я привожу додому не тільки море емоцій та вражень, а ще й м’які іграшки для Емірчика, цукерки та навіть сир Дякую вам за все тепло та увагу від всіх моїх домашніх", - прокомментировала артистка.

Фото: Джамала с семьей (instagram.com/jamalajaaa)

Растроганные подписчики не смогли удержаться от умиленных комментариев в адрес чудесной семьи.

  • Какие вы счастливые! Продолжайте радоваться жизни и любить своих близких! Спасибо вам за ваше творчество, Джамала
  • Любимые. Какие же вы классные
  • Милые
  • Семья, вот для чего жизнь дана
  • Чудові.
  • які ви гарні милі!!!))) Ви надихаєте)
  • Крылатое семейство
  • Джа, какая у Вас потрясающая семья)))
  • Эмирчик так на тебя похож
  • Такие вы классные Эмир так на вас похож становится с возрастом. Машаллах
  • Красуня
  • Какие же вы прекрасные, без слов, одни слёзы

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала покорила нежным фото с подросшим сыночком. Певица показала, как они с малышом проводят выходной

Ранее Джамала растрогала зажигательным совместным "концертом" с сыном Эмиром-Рахманом.

Тарас Тополя показал эксклюзивное архивное видео семьи в новом клипе группы "Антитела" Тина Кароль удивила британцев песней об Украине (видео)
Читать все новости