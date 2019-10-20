Джамала розчулила ніжними фото з чоловіком і сином в осінньому лісі

Співачка поділилася ефектними чорно-білими кадрами
Восени багато хто поспішає зробити ефектні знімки на тлі барвистих пейзажів - не змогла втриматися і Джамала, яка нещодавно показала свій ідеальний осінній образ в трендовому пальто цегляного відтінку і поміркувала про плюси і мінуси цієї пори року. А новими кадрами в своєму Instagram вона викликала справжню хвилю розчулення у шанувальників - адже на цей раз артистка влаштувала атмосферну зйомку в осінньому лісі разом з коханими чоловіками - чоловіком і синочком.
Чарівні чорно--білі знімки так і дихають любов'ю і щастям. Джамала і Бекір позували з маленьким Еміром-Рахманом на руках, при цьому на одному з фото тато ніжно цілує малюка.
Фото: Джамала з сім'єю (instagram.com/jamalajaaa)
Також подружжя зробили зворушливий кадр тільки удвох, на якому вони відображені в обнімку.
Фото: Джамала з сім'єю (instagram.com/jamalajaaa)
"Після концертів я привожу додому не тільки море емоцій та вражень, а ще й м’які іграшки для Емірчика, цукерки та навіть сир Дякую вам за все тепло та увагу від всіх моїх домашніх", - прокоментувала артистка.
Фото: Джамала з сім'єю (instagram.com/jamalajaaa)
Розчулені підписники не змогли утриматися від зворушених коментарів на адресу чудової сім'ї.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, Джамала підкорила ніжним фото з підрослим синочком. Співачка показала, як вони з малюком проводять вихідний
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