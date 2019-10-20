Джамала розчулила ніжними фото з чоловіком і сином в осінньому лісі

Восени багато хто поспішає зробити ефектні знімки на тлі барвистих пейзажів - не змогла втриматися і Джамала, яка нещодавно показала свій ідеальний осінній образ в трендовому пальто цегляного відтінку і поміркувала про плюси і мінуси цієї пори року. А новими кадрами в своєму Instagram вона викликала справжню хвилю розчулення у шанувальників - адже на цей раз артистка влаштувала атмосферну зйомку в осінньому лісі разом з коханими чоловіками - чоловіком і синочком.

Чарівні чорно--білі знімки так і дихають любов'ю і щастям. Джамала і Бекір позували з маленьким Еміром-Рахманом на руках, при цьому на одному з фото тато ніжно цілує малюка.

Фото: Джамала з сім'єю (instagram.com/jamalajaaa)

Також подружжя зробили зворушливий кадр тільки удвох, на якому вони відображені в обнімку.

Фото: Джамала з сім'єю (instagram.com/jamalajaaa)

"Після концертів я привожу додому не тільки море емоцій та вражень, а ще й м’які іграшки для Емірчика, цукерки та навіть сир Дякую вам за все тепло та увагу від всіх моїх домашніх", - прокоментувала артистка.

Фото: Джамала з сім'єю (instagram.com/jamalajaaa)

Розчулені підписники не змогли утриматися від зворушених коментарів на адресу чудової сім'ї.

Які ви щасливі! Продовжуйте радіти життю і любити своїх близьких! Спасибі вам за вашу творчість, Джамала

Улюблені. Які ж ви класні

Милі

Сім'я, ось для чого життя дана

Чудові.

які ви гарні милі!!!))) Ви надихаєте)

Крилатий сімейство

Джа, яка у Вас чудова сім'я)))

Эмирчик так на тебе схожий

ви Такі класні Емір так на вас схожий стає з віком. Машаллах

Красуня

Які ж ви прекрасні, без слів, одні сльози

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала підкорила ніжним фото з підрослим синочком. Співачка показала, як вони з малюком проводять вихідний

Раніше Джамала зворушила запальним спільним "концертом" з сином Еміром-Рахманом.