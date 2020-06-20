Джамала стала мамой во второй раз: первое фото и имя малыша

Певица представила миру своего новорожденного принца
Украинская певица Джамала во второй раз стала мамой - победительница Евровидения-2016 подарила своему мужу Бекиру Сулейманову еще одного сына. Радостной новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram.
36-летняя Джамала опубликовала трогательные черно-белые фотографии из роддома, на которых запечатлена с новорожденным и своим любимым. Также она выложила пару кадров, сделанных перед родами, на которых они с мужем вместе с двухлетним сыном Эмиром-Рахманом.
Джамала показала первое фото с новорожденным сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Партнерские роды прошли в частной клинике в Киеве вчера, 19 июня. Второго ребенка Джамала и Бекир назвали Селим-Гирай.
"Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду!!! Мій другий принц — Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк.
(За статистикою входить у 4%, тому що народився у прогнозовану дату, саме в свій час)", - написала счастливая мамочка.
Джамала поделилась нежными семейными кадрами (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Памятные кадры сделал приглашенный фотограф.
Джамала во второй раз стала мамой (фото: instagram.com/pershyipodyh)
Поклонники и коллеги певицы забросали ее поздравлениями в комментариях и пожелали малышу здоровья, а родителям - терпения и сил.
Скриншот комментариев
Напомним, Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова 26 апреля 2016 года. Через два года, 27 марта 2018 года, певица родила сына Эмира-Рахмана.
Ранее беременная Джамала показала, как релаксирует в бассейне и лакомится фруктами.
Автор: Марина Настевич