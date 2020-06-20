Джамала стала мамой во второй раз: первое фото и имя малыша

Украинская певица Джамала во второй раз стала мамой - победительница Евровидения-2016 подарила своему мужу Бекиру Сулейманову еще одного сына. Радостной новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram.

36-летняя Джамала опубликовала трогательные черно-белые фотографии из роддома, на которых запечатлена с новорожденным и своим любимым. Также она выложила пару кадров, сделанных перед родами, на которых они с мужем вместе с двухлетним сыном Эмиром-Рахманом.

Джамала показала первое фото с новорожденным сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Партнерские роды прошли в частной клинике в Киеве вчера, 19 июня. Второго ребенка Джамала и Бекир назвали Селим-Гирай.

"Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду!!! Мій другий принц — Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк.

(За статистикою входить у 4%, тому що народився у прогнозовану дату, саме в свій час)", - написала счастливая мамочка.

Джамала поделилась нежными семейными кадрами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Памятные кадры сделал приглашенный фотограф.

Джамала во второй раз стала мамой (фото: instagram.com/pershyipodyh)

Поклонники и коллеги певицы забросали ее поздравлениями в комментариях и пожелали малышу здоровья, а родителям - терпения и сил.

Поздравляю счастья и здоровья малышу и родителям)))

Вітаю. Здоров'я малюку

Вітаємо, нехай Ваш принц, буде здоровий Вам на радість..

Вітаю!

Вітаю! Ім'я таке гарне. здоров'я та щастя вашій родині

Вітаємо з народженням найпунктуальнішим малюком

Ураааа! Поздравляем! Счастья вам

Поздравляю! Здоровья вам и малышу!

Ура!!!! Пусть растет здоровый и счастливый на радость маме и папе! Вам родители, мудрости и терпения!!!

Вітаю вас з народженням синочка! !!) Здоров'я усій вашій родині

Скриншот комментариев

Напомним, Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова 26 апреля 2016 года. Через два года, 27 марта 2018 года, певица родила сына Эмира-Рахмана.

Ранее беременная Джамала показала, как релаксирует в бассейне и лакомится фруктами.