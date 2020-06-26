Джамала снялась в голливудском фильме вместе с Пирсом Броснаном и другими звездами

Сегодня, 26 июня, стриминговая платформа Netflix выпустила в свет новый художественный фильм собственного производства «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga). Это комедия, снятая американским режиссером Дэвидом Добкиным по сценарию Эндрю Стила и Уилла Феррелла. В картине также приняла участие Джамала, сыграв саму себя и исполнив сольную партию в одном из ключевых музыкальных номеров фильма.

Певица была в восторге от проекта

Главные роли в комедии исполнили голливудские звезды Уилл Феррелл, Рэйчел Макадамс, Пирс Броснан, Дэн Стивенс и Деми Ловато. В основе сюжета история двух исландских исполнителей Ларса (Уилл Феррелл) и Сигрит (Рэйчел Макадамс), которым выпал шанс представить свою страну на песенном конкурсе «Евровидение».

Съемки сцены с участием Джамалы проходили в знаменитом замке Небуорт-хаус XV века в английском графстве Хартфордшир. Интерьеры замка уже много раз появлялись на экране, в частности, здесь снимались эпизоды таких картин как «Гарри Поттер и Кубок Огня» и «Король Говорит!».

Джамала на съемках с коллегами

«В июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: «Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о Евровидении. Мы очень хотели бы, чтобы ты приняла в нем участие, ведь ты душа и сердце Евровидения». И подпись: Дэвид Добкин и Уилл Феррелл. Серьезно? Меня приглашает сниматься режиссер фильмов «Незваные гости» и «Шанхайские рыцари» Дэвид Добкин и король комедии Уилл Феррелл? Вот это событие!, – делится воспоминаниями Джамала, известная своей откровенностью.

«На съемках меня впечатлило все, начиная с бережного отношения к зеленым зонам возле локации до количества задействованных в продакшне людей и профессионализма съемочной группы. Когда я впервые зашла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Все выглядело потрясающе. И актеры, и массовка были настолько красивые, что невозможно было отвести глаза. Оператор Дэнни Коэн (кстати, номинант на «Оскар»!) и режиссер Дэвид Добкин очень подробно объясняли, что они хотят видеть в кадре. Позже я познакомилась с Уиллом Ферреллом, Рэйчел Макадамс и красавчиком Дэном Стивенсоном. Представьте себе, захожу в гримерку и первое, что слышу – “When strangers are coming”... Дэн начинает петь “1944”! А Рэйчел подходит, жмет руку и говорит, что очень рада познакомиться со мной. Конечно, я понимаю, что у них принято говорить коллегам приятные вещи, но я все равно не могу вам передать мои эмоции в тот момент! Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием».

Исполнилась еще одна мечта певицы

Напомним, в 2015-м Джамала сыграла главную женскую роль в картине Олеся Санина “Поводырь”, а в 2019-м записала заглавную композицию к фильму знаменитого польского режиссера Агнешки Холланд “Ціна правди” с Джеймсом Нортоном и Ванессой Кирби в главных ролях.

Фото: пресс-служба певицы.