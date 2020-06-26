Джамала знялася в голлівудському фільмі разом з Пірсом Броснаном і іншими зірками

Сьогодні, 26 червня, стрімінгова платформа Netflix випустила у світ новий художній фільм власного виробництва «Євробачення: Історія вогненної саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga). Це комедія, знята американським режисером Девідом Добкіним за сценарієм Ендрю Стіла і Уїлла Феррелла. У картині також взяла участь Джамала, зігравши саму себе і виконавши сольну партію в одному з ключових музичних номерів фільму.

Співачка була в захваті від проекту

Головні ролі у комедії виконали голлівудські зірки Уїлл Феррелл, Рейчел Макадамс, Пірс Броснан, Ден Стівенс і Демі Ловато. В основі сюжету історія двох ісландських виконавців Ларса (Уілл Феррелл) і Сигрит (Рейчел Макадамс), яким випав шанс представити свою країну на пісенному конкурсі «Євробачення».

Зйомки сцени з участю Джамали відбувалися в знаменитому замку Небуорт-хаус XV століття в англійському графстві Хартфордшир. Інтер'єри замку вже багато раз з'являлися на екрані, зокрема, тут знімалися епізоди таких картин як «Гаррі Поттер і Кубок Вогню» і «Король говорить!».

Джамала на зйомках з колегами

«У липні минулого року я отримала лист приблизно такого змісту: «Дорога Джамала! Ми знімаємо фільм про Євробаченні. Ми дуже хотіли б, щоб ти прийняла в ньому участь, адже ти душа і серце Євробачення». І підпис: Девід Добкін і Уїлл Феррелл. Серйозно? Мене запросив зніматися режисер фільмів «Непрохані гості» і «Шанхайські лицарі» Девід Добкін і король комедії Уїлл Феррелл? Ось це подія!, – ділиться спогадами Джамала, відома своєю відвертістю.

«На зйомках мене вразило все, починаючи з дбайливого ставлення до зелених зон біля локації до кількості задіяних у продакшні людей і професіоналізму знімальної групи. Коли я вперше зайшла в старовинний замок, де знімали мою сцену, мені здалося, що я потрапила в казку! Все виглядало приголомшливо. І актори, і масовка були настільки гарні, що неможливо було відвести очей. Оператор Денні Коен (до речі, номінант на «Оскар»!) і режисер Девід Добкін дуже докладно пояснювали, що вони хочуть бачити в кадрі. Пізніше я познайомилася з Віллом Ферреллом, Рейчел Макадамс і красенем Деном Стівенсоном. Уявіть собі, заходжу в гримерку і перше, що чую – "When strangers are coming"... Ден починає співати "1944"! А Рейчел підходить, тисне руку і каже, що дуже рада познайомитися зі мною. Звичайно, я розумію, що у них прийнято говорити колегам приємні речі, але я все одно не можу вам передати мої емоції в той момент! Зніматися в цьому фільмі було величезним задоволенням».

Здійснилася ще одна мрія співачки

Нагадаємо, в 2015-му Джамала зіграла головну жіночу роль у картині Олеся Саніна "Поводир", а в 2019-му записала головну пісню до фільму знаменитого польського режисера Агнешки Холланд "Ціна правди" з Джеймсом Нортоном і Ванессою Кірбі в головних ролях.

Фото: прес-служба співачки.